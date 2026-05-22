El defensor de solo 22 años ya ha capitaneado a los Socceros más de una vez. Fue Gianluigi Buffon que le aconsejó seguir su corazón y podrá disputar su primera Copa del Mundo gracias a esa conversación.

Los fanáticos del fútbol en Italia ya están resignados a ver desarrollarse un tercer Mundial consecutivo sin participación de la Azzurri, que participó por última vez en Brasil 2014. Pero en Fidenza, una pequeña localidad de menos de 25 mil habitantes de la provincia de Parma, estarán atentos a la presencia de un coterráneo que defenderá la camiseta de la Selección de Australia.

Se trata de Alessandro Circati, defensor de 22 años que creció y comenzó a formarse en Perth, ciudad australiana a la que arribó su padre Gianfranco para poner fin a su carrera profesional e iniciarse como entrenador hasta finales de 2011.

Cuando todavía era estudiante, Alessandro jugó fútbol australiano, un deporte de contacto que solo se juega en territorio oceánico, pero terminó inclinándose por su versión original, más acorde a sus raíces, y se lució en las juveniles del Perth Glory antes de regresar a Italia.

En 2021 se unió a las filas del Parma, equipo de su provincia que por entonces militaba en la Serie B. Y al año siguiente acudió a la convocatoria de la Selección de Italia Sub 20 para disputar dos amistosos internacionales, ante Alemania y Noruega.

Con solo 22 años, Circati ya ha capitaneado más de una vez a la Selección de Australia.

Sin embargo, a mediados de 2023 lo sorprendió un llamado de Graham Arnold, quien fue el entrenador del seleccionado australiano hasta el año siguiente, quien tras conversar también con su familia lo convenció de que tendría mejores oportunidades con Socceroos.

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Tuvo su primera convocatoria para el amistoso ante la Selección Argentina en Beijing, celebrado el 15 de junio de 2023 que terminó con victoria 2-0 para los campeones del mundo. Sin embargo, no ingresó ni un solo minuto. Su debut recién tuvo lugar en octubre, en otro amistoso ante Nueva Zelanda.

Con apenas siete partidos disputados con la Selección mayor, Circati tuvo el privilegio de portar la cinta de capitán en otro amistoso ante el equipo neozelandés en septiembre de 2025. Para ese entonces, ya había conseguido ascender con Parma a la Serie A y afianzarse como titular. A finales de marzo de este año, marcó su primer gol oficial con el seleccionado australiano ante Curazao y recientemente el entrenador Tony Popovic lo confirmó entre los 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El consejo clave de Buffón

Tras estrenarse como capitán de la Selección de Australia en 2025, Alessandro Circati reconoció que fue Gianluigi Buffon, legendario arquero italiano con quien llegó a compartir dos temporadas en Parma antes de su retiro, fue quien terminó de convencerlo de elegir a los Socceros y no al seleccionado del que años más tarde formaría parte del cuerpo técnico de Gennaro Gattuso, sufriendo la decepción de la eliminación en el Repechaje UEFA ante Bosnia.

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Catenaccio al servicio de los Socceros.

“Buffon estaba en Parma en ese momento. Estaba leyendo sobre ello: ¿qué podría pasar? Me acerqué a él y le pregunté: ‘Gigi, ¿qué harías tú en esta situación?’. Lo primero que me dijo fue: ‘¿Qué sientes por dentro? Olvídate de todo lo demás. Olvídate de la presión que recibes del club. Olvídate de la presión que recibes. Olvídate de todo. ¿Qué sientes internamente?’. Se lo dije… y cinco días después, tomé la decisión”, reconoció el defensor de 22 años.

El grupo de Australia en el Mundial

La Selección de Australia compartirá el Grupo D del Mundial 2026 con Estados Unidos, Paraguay y Turquía. Su debut será el sábado 13 de junio, ante el seleccionado turco en Vancouver, Canadá.

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