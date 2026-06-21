Alemania complicó a Portugal en el ranking FIFA tras vencer a Costa de Marfil en el Mundial 2026

La Selección de Alemania ganó con lo justo y sobre la hora frente a Costa de Marfil este sábado 20 de junio en Toronto por la segunda fecha del Mundial 2026. Comenzó perdiendo a causa del gol marcado por Franck Kessié a los 30 minutos del primer tiempo, pero en el complemento ingresó Deniz Undav y se encargó de dar vuelta el marcador del partido con un doblete a los 58 y en el cuarto minutos de descuento.

De esta forma, el combinado que comanda Julian Nagelsmann lidera el Grupo E con 6 unidades y, a falta de una fecha (se medirá a Ecuador), confirmó su pasaje a los 16vos de final, superando así la instancia de grupos por primera vez desde Brasil 2014, certamen en el que terminó siendo campeón (tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 se despidió en fase de grupos).

Pero además de sellar su pasaje para el primer duelo a eliminación directa, Alemania escaló dos posiciones en el Ranking FIFA. Antes del comienzo de la jornada estaba décimo y tras vencer a los africanos saltó a la octava posición, provocando que Portugal retroceda al noveno escalón.

El elenco luso, a pesar de contar con figuras como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Neves y, por supuesto, Cristiano Ronaldo, apenas se llevó un empate 1 a 1 con la República del Congo, tanteador que también generó que diero marcha atrás en la clasificación mundial, más allá de complicar sus cuentas en el Grupo K que comparte con Uzbekistán y Colombia.

Así quedó el Ranking FIFA tras el 20 de junio del 2026.

¿Cuándo juega Alemania con Ecuador por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Ecuador por la fase de grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará el jueves 25 de junio a las 14:00 horas local en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. En paralelo, Costa de Marfil y Curazao se estarán enfrentando en Filadelfia.

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¿Cuándo juega Portugal con Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026?

Por su parte, Portugal todavía debe medirse a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026. Lo hará este martes 23 de junio, misma jornada en la que Colombia chocará con República del Congo, dos partidos que, en definitiva, serán trascendentales para definir quiénes clasificarán a la próxima instancia del certamen.