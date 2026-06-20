Alemania pasó fase de grupos después de 12 años: cuando podría enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El equipo de Julian Nagelsmann le ganó sobre la hora a Costa de Marfil y rompió el maleficio de las últimas dos ediciones. ¿Puede haber nuevo cruce con la Albiceleste?

A Alemania le costó más de lo esperado, pero logró vencer a Costa de Marfil y se metió en los dieciseisavos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann obtuvo un triunfo anónimo que le permitió asegurar su clasificación, algo que no conseguía desde Brasil 2014.

Los tropiezos en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022 eran una mochila para los europeos, que se hizo aún más pesada cuando el combinado africano se puso en ventaja en Toronto. Finalmente, las anotaciones de Deniz Undav le permitieron sumar de a tres.

De esta manera, la Aplanadora ya está en los mata mata mundialistas, algo que logró por última vez hace 12 años. En aquella edición, el equipo que dirigía Joachim Löw terminó quedándose con la Copa del Mundo, derrotando a la Selección Argentina en la final.

¿Cuándo podrían enfrentarse Argentina y Alemania?

Con este panorama, Alemania se encamina a finalizar como líder del grupo E (todavía no lo aseguró) y sabe que enfrentará a uno de los ocho mejores terceros en los dieciseisavos de final. Por su parte, si Argentina vence a Austria, ratificará su condición de puntero del grupo J.

De clasificar ambos en la mejor ubicación posible, la Albiceleste y los tetracampeones podrían verse las caras recién en la final, teniendo en cuenta que quedarán en lados opuestos del cuadro. Distinto será el caso si uno de los dos es escolta: ahí podría darse en cuartos.

Así están los grupos de Alemania y Argentina