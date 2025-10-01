Argentina vs. Australia por el Mundial de Chile Sub 20: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este miércoles, se enfrentan la Selección Argentina y la Selección de Australia por la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Chile Sub 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander. El encuentro comienza a 20:00 horas y se puede ver por Telefé. Además, el árbitro es el español José María Sánchez Santos.

Después de debutar con un triunfo sobre la Selección de Cuba, el conjunto que lidera Diego Placente buscará la clasificación hacia los octavos de final. En tanto, los australianos intentarán evitar la eliminación, dado a que cayeron ante Italia en su estreno.

La posible formación de Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Australia vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20: minuto a minuto

Grupos del Mundial Sub 20