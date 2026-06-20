Alineaciones confirmadas de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: formaciones y bajas confirmadas

Alemania y Costa de Marfil, los dos líderes del Grupo E, se enfrentan este sábado desde las 17:00 en horario argentino, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Tanto Julian Nagelsmann como Emerse Faé tomaron sus respectivas decisiones y confirmaron las alineaciones iniciales para el partido.

El equipo alemán saldrá al campo con los mismos once que le metieron 7 goles a Curazao, mientras que los Elefantes tendrán cinco cambios con respecto al equipo que venció a Ecuador. Ingresan Kossounou por Doué, Sangaré por Fofana, Oulai por Pepe y Bonny por Toure y Diallo por Wahi.

Formación de Alemania

TITULARES: Manuel Neuer; Nathaniel Brown, Nico Scholtterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz

Manuel Neuer; Nathaniel Brown, Nico Scholtterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz SUPLENTES: Baumann, Nubel; Amiri, Anton, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Ouedraogo, Raum, Rudiger, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade

Baumann, Nubel; Amiri, Anton, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Ouedraogo, Raum, Rudiger, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade ENTRENADOR: Julian Nagelsmann

Formación de Costa de Marfil

TULARES: Yahia Fofana; Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Ghislain Konan, Odilón Kossounou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai; Ange Yoan Bonny, Yan Diomande, Amad Diallo

SUPLENTES: Koné, Lafont; O. Diomande, Serie, Pepe, Doue, Adingra, Operi, Diakité, B. Toure, Fofana, Ndicka, Guessan, Guiagon, Wahi.

ENTRENADOR: Emerse Faé.

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Bajas en Alemania

Ninguna. Julian Nagelsmann tiene a sus 26 jugadores convocados disponibles para este partido. El único ausente es Lennart Karl, inicialmente convocado, pero luego desafectado tras sufrir un desgarro en los días previos a la Copa del Mundo.

Bajas en Costa de Marfil

Evan N’Dicka: el lateral de la Roma fue convocado a pesar de haber sufrido un desgarro. Sigue siendo baja, pero se espera que esté disponible para los próximos compromisos.

Tabla de posiciones del Grupo E

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Fixture del Grupo E