Alineaciones de España y Francia por la Semifinal del Mundial 2026

Este martes se enfrentarán España y Francia por una de las semifinales del Mundial 2026.

Este martes 14 de julio comienza a jugarse la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los que darán el puntapié son España y Francia, que se verán las caras en el Estadio AT&T de la ciudad de Dallas (la otra semifinal la jugarán Argentina e Inglaterra en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta el miércoles).

Para muchos se trata de una final anticipada, dado que el último tiempo fueron catalogados como los dos máximos candidatos para ganar el certamen. Francia se presenta tras llegar al partido definitorio en las últimas dos ediciones de la competencia (campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022), mientras que España es el ganador de la Euro y finalista de las últimas dos Ligas de las Naciones de la UEFA.

Alineación de España para enfrentar a Francia en la Semifinal del Mundial 2026

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocentros: Pedri, Rodri

Mediapunta: Dani Olmo

Extremos: Álex Baena, Lamine Yamal

Delantero centro: Mikel Oyarzabal

Francia y España se enfrentaron el 9 de julio del 2024 por la Semifinal de la Euro. Getty Images.

Alineación de Francia para el duelo con España en la Semifinal del Mundial 2026

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne

Mediocentros: Adrien Rabiot, Manu Koné

Línea de ataque: Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé

Delantero centro: Kylian Mbappé

Terna arbitral para el España vs. Francia por la semifinal del Mundial 2026

Árbitro principal: Iván Barton (El Salvador)

Asistente 1: David Morán (El Salvador)

Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarto árbitro: Glenn Nyberg (Suecia) FIFA

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

En síntesis