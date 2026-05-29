Ganó medallas en natación y tiene un título universitario: Mikel Oyarzabal, la clave de España en el Mundial 2026

Jugó toda su carrera en Real Sociedad, convirtió goles en todas las finales que disputó y ahora va a tener su primera participación en una Copa del Mundo.

Mikel Oyarzabal es uno de los futbolistas convocados de la Selección de España para disputar la inminente Copa del Mundo 2026, que comienza el próximo jueves 11 de junio y termina el domingo 19 de julio. Sin embargo, su historia de vida es poco conocida y es por eso que BOLAVIP investigó hasta el más mínimo detalle de lo que construyó minuciosamente hasta estos días actuales.

En primer lugar, es uno de los pocos futbolistas que es One Club Man, es decir que jugó toda su carrera en el mismo equipo. En estos tiempos ya no es habitual, pero su legado en Real Sociedad es atípico y es una de sus cualidades más destacadas. Allí lleva más de 10 años como profesional, donde acumula 437 partidos jugados, 133 goles anotados y 65 asistencias repartidas.

Mikel Oyarzabal, capitán de Real Sociedad. (Getty Images)

La historia de vida de Mikel Oyarzabal

Nacido el 21 de abril de 1997 en Éibar, creció en una familia tradicional vasca y, aunque siempre estuvo ligado al fútbol, primero se destacó en otros deportes. En ese sentido, ganó medallas en natación, disciplina en la que era realmente bueno, y hasta practicó judo, arte marcial que hacía su padre. Sin embargo, su destino estaba dentro del campo de juego y con una pelota en el pie.

Inició su camino en la cantera de Éibar, el club de la ciudad industrial en la que creció, hasta que a los 14 años pasó a las divisiones inferiores de Real Sociedad. En ese momento empezó la extensa trayectoria, luego debutó con 18 años en la temporada 2015-16, hasta convertirse en el capitán y principal referente del plantel. De yapa, conquistó dos títulos: Copas del Rey 2020 y 2026.

Mikel Oyarzabal, capitán de Real Sociedad. (Getty Images)

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Un dato llamativo y poco común en un futbolista es que Oyarzabal está recibido en Administración y Dirección de Empresas, tras haber realizado la carrera en la Universidad de Deusto. Este hito es prácticamente único dentro de este deporte ya que, al iniciar tan jóvenes y recibir grandes sumas de dinero, los protagonistas descartan los estudios y se dedican exclusivamente a entrenar. Pero no fue el caso…

Futbolísticamente, Mikel convirtió en todas las finales que jugó (6), tanto para España como en Real Sociedad. A nivel clubes anotó en ambas definiciones de Copas del Rey, mientras que con su selección marcó en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la UEFA Nations League 2021, en la conquista de la Eurocopa 2024 y también en la Nations League de 2025.

Mikel Oyarzabal, futbolista de la Selección de España. (Getty Images)

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El delantero de 29 años jugará su primer Mundial con España, luego de que en 2022 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que le impidió participar en Qatar y le llevó 10 meses de recuperación. Sin embargo, apenas quedó como una anécdota ya que recuperó su mejor versión y en 2024 anotó el 2-1 definitivo que valió la Eurocopa ante Inglaterra.

Desde su debut en la Mayor el 21 de julio de 2021, Mikel disputó un total de 52 partidos con la camiseta de la Selección. En este lapso de tiempo hasta la actualidad, convirtió 24 goles y conquistó la Eurocopa 2024. Además, ganó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en 2021 por la pandemia derivada por el Coronavirus que asotó al planeta.

Mikel Oyarzabal, futbolista de la Selección de España. (Getty Images)

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