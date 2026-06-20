Antes de recuperar a Neymar, Brasil confirmó la lesión de Raphinha

El crack de Barcelona no estaría en condiciones de volver hasta un hipotético cruce de octavos de final.

La victoria 3-0 sobre Haití que le permitió a la Selección de Brasil escalar a la primera posición del Grupo C, con 4 puntos y superando en diferencia de goles a Marruecos, dejó como saldo negativo la lesión que obligó a Raphinha a dejar la cancha a los 40 minutos del primer tiempo, dando lugar al ingreso de Ryan.

El equipo que conduce Carlo Ancelotti, que todavía no pudo contar con Neymar en el Mundial, pierde ahora al jugador de Barcelona para cerrar la fase de grupos ante Escocia, el próximo miércoles 24 de junio, producto de la confirmación de que sufrió una lesión muscular.

Aunque no hicieron mención a los plazos que demandará la recuperación, desde el cuerpo médico del seleccionado reconocieron que hubo lesión muscular en el muslo derecho del delantero, avanzando que “se someterá a un tratamiento intensivo” para poder estar disponible para las instancias posteriores a la fase de grupos.

En ese sentido, se garantizó que Raphinha continuará vinculado al equipo a la expectativa de poder a volver a ver acción en la Copa del Mundo. Mientras tanto, se espera que Neymar esté en condiciones de hacer su estreno en el duelo ante Escocia, para empezar a sumar minutos y observar cuáles son sus sensaciones tras la inactividad.

El cuerpo médico de Brasil no dio a conocer de manera oficial los plazos estimados para su recuperación.

¿Cuándo podría volver Raphinha?

Aunque de manera oficial no se dieron a conocer plazos, GE Globo avanzó que en el cuerpo médico de la Selección de Brasil trabajan para que pueda estar disponible a partir de un hipotético duelo de octavos de final, dentro de dos semanas.

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“La prueba de imagen no reveló nada grave, pero el departamento médico de la selección nacional esperará unos días para observar la lesión. Al tratarse de un problema reciente, presenta edemas e hinchazón que dificultan un diagnóstico más preciso“, detalló el medio en cuestión.

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