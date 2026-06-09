El brasileño tiene contrato con el club culé hasta junio de 2028 y una negociación de renovación pendiente para después de la Copa del Mundo. El ofrecimiento que ya maneja su agente le hace poco favor a los Blaugranas.

Con Raphinha haciendo parte del tramo final de la preparación de la Selección de Brasil para el Mundial, en el que hará su estreno enfrentando a Marruecos el sábado 13 de junio en New Jersey, en Arabia Saudita están intentando seducirlo para sacarlo de Barcelona, club con el que tiene vínculo hasta junio de 2028.

Apoyados en el fondo saudí de inversiones que ha permitido la llegada de grandes estrellas a la Pro League en los últimos años, con Cristiano Ronaldo como principal bandera para presumir al mundo, tanto Al Hilal como Al Nassr ingresaron a una disputa por el brasileño.

Esa competencia llevó a que se ofrezca a Raphinha la oportunidad de cuatriplicar el salario que percibe en Barcelona, para que en caso de aceptar pueda ser mayor la presión que logren ejercer sobre el club español para negociar un fichaje por el que estarían dispuestos a desembolsar 80 millones de euros.

El brasileño es un futbolista por el que Hansi Flick tiene debilidad. De hecho, más de una vez ha sacado a relucir su nombre cuando la prensa española de demostraba cuán enamorada estaba -y está- de Lamine Yamal. En el club, de hecho, tienen pensado dejar pasar el Mundial para luego sentarse a negociar la renovación del contrato.

Raphinha marcó 21 goles y entregó 8 asistencias en la última temporada.

Que se haya filtrado el salario que están dispuestos a pagar en el fútbol saudí por Raphinha no le hace demasiado favor al equipo culé en ese sentido, pues sin dudas aquello jugará como un número de referencia para la representación del jugador a la hora de exigir.

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Para Raphinha no solo se trata de dinero

Un antecedente que genera tranquilidad en Barcelona es que Raphinha ya ha dicho que no en el pasado a un ofrecimiento desorbitante desde lo económico que, sin embargo, no lo seducía en el plano deportivo. “Habría resuelto no sólo mi vida personal, sino también la de mis padres, mi hijo y mucha gente”, había manifestado después de rechazar una propuesta que también le habían acercado desde Arabia.

Los números de Raphinha en la última temporada

Raphinha se incorporó a la Selección de Brasil tras cerrar una temporada con muy buenos números a título personal con Barcelona. En los 33 partidos que disputó, el extremo acumuló 21 goles y 8 asistencias, que fueron de gran aporte para coronar con el título de Liga.

Data clave

Raphinha debutará con Brasil ante Marruecos el sábado 13 de junio en New Jersey.

debutará con Brasil ante Marruecos el sábado 13 de junio en New Jersey. Al Hilal y Al Nassr ofrecen 80 millones de euros por el jugador.

ofrecen 80 millones de euros por el jugador. 21 goles y 8 asistencias marcó en 33 partidos de la última temporada.