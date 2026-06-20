Alerta máxima en Brasil: se lesionó Raphinha y corre riesgo su presencia en el Mundial 2026

El delantero brasileño podría perderse el partido contra Escocia y, posiblemente, los 16avos de final si es que logran la clasificación.

Brasil goleó a Haití, se acomodó en la tabla de posiciones y ahora buscará la clasificación hacia los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde quiere volver a gritar campeón después de 24 años. Pero más allá de lo que será el próximo juego en sí, Carlo Ancelotti teme por la presencia de Raphinha.

El delantero que milita en las filas de Barcelona es una de las cartas más importantes que tiene el Scratch, y ahora se tiene que someter a una serie de estudios para constatar qué tipo de lesión posee, ya que el primer parte médico sostuvo que “sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del partido contra Haití”.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol aseguraron que “el jugador ya inició tratamiento y será reevaluado”, pero no confirmaron su presencia en lo que será el partido del próximo miércoles 24 de junio, cuando deban enfrentarse a Escocia, en el Hard Rock Stadium, situado en la ciudad de Miami.

De no llegar al siguiente compromiso, sin duda alguna, sería una baja más que sensible para Ancelotti y el seleccionado pentacampeón del mundo, ya que tampoco pudo contar con la presencia de Neymar en los primeros dos compromisos y está siendo evaluado para saber si llega con chances de jugar contra los europeos.

Raphinha, pieza clave de Brasil. (Getty Images)

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

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Fixture del Grupo C del Mundial 2026

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