Por qué no juega Raphinha en Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

El crack de Barcelona no estaría en condiciones de volver de su lesión hasta un hipotético cruce de octavos de final.

Este miércoles, desde las 19 horas de Argentina, el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de Brasil – Escocia, que se encuentran frente a frente en el marco de la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El Grupo C se definirá en simultáneo, con Marruecos enfrentando a Haití en Atlanta.

Para el compromiso que definirá las posiciones del tercer grupo de la Copa del Mundo, Carlo Ancelotti no podrá contar con una de sus grandes figuras, ya que Raphinha no estará ni siquiera en el banco de suplentes debido a una lesión muscular.

El brasileño de Barcelona sufrió una molestia en el partido ante Haití del pasado viernes y debió pedir el cambio. Durante la semana evaluaron mediante estudios su condición y constataron que padece una lesión que lo marginó del duelo ante Escocia.

Aunque no hicieron mención a los plazos que demandará la recuperación, desde el cuerpo médico del seleccionado reconocieron que hubo lesión muscular en el muslo derecho del delantero, avanzando que “se someterá a un tratamiento intensivo” para poder estar disponible para las instancias posteriores a la fase de grupos.

Raphinha, out de Brasil – Escocia

Las formaciones confirmadas de Brasil y Escocia

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá, Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

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Escocia: Angus Gunn; Nahtan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna, Andrew Robertson; Kenny McClean, Louis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn; Ben Gannon-Doak y Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

¿Cuándo podría volver Raphinha?

Aunque de manera oficial no se dieron a conocer plazos, GE Globo avanzó que en el cuerpo médico de la Selección de Brasil trabajan para que pueda estar disponible a partir de un hipotético duelo de octavos de final, dentro de dos semanas.

“La prueba de imagen no reveló nada grave, pero el departamento médico de la selección nacional esperará unos días para observar la lesión. Al tratarse de un problema reciente, presenta edemas e hinchazón que dificultan un diagnóstico más preciso“, detalló el medio en cuestión.

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Así está el Grupo C del Mundial 2026

Los partidos del Grupo C del Mundial