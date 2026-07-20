Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido posteo a Messi tras el Mundial: “Siempre vas a ser el mejor”

La esposa del capitán de la Selección Argentina subió una publicación a Instagram e hizo un extenso descargo.

Ya terminó la Copa del Mundo 2026, donde bien se sabe que España venció a la Selección Argentina y se consagró campeón por segunda vez en su historia. En medio de ese contexto, Antonela Roccuzzo aprovechó las redes sociales para hacer un extenso descargo y dejarle un mensaje a Lionel Messi, luego de su notable participación.

Cabe recordar que están en pareja hace 19 años, ya que el noviazgo comenzó oficialmente en 2007. De hecho, tienen 3 hijos en común: Thiago, Mateo y Ciro. De esta manera, fue una parte fundamental a lo largo de prácticamente toda su carrera como profesional, siendo el principal sostén emocional en cada uno de los momentos que atravesó el astro.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. (Getty Images)

Lo cierto es que, al término del Mundial, Antonela subió un posteo a Instagram y le dedicó unas dulces palabras. “Siempre vas a ser el mejor“, sentenció en primera instancia. Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue por más. “No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos“, le escribió Roccuzzo a Messi en la publicación.

A continuación, siguió con su idea. “Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo“, manifestó la reconocida modelo argentina. “Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único“, agregó también más tarde.

Por otro lado, hizo hincapié en su filosofía. “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia“, expresó Anto. Luego, habló desde el íntimo rol de madre y confesó: “Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas“.

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Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. (Getty Images)

Antes de cerrar su descargo, apeló al inmenso sentimiento personal que tiene con él. “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado“, aseguró Roccuzzo en el último párrafo de su discurso en Instagram. “Te amo muchísimo“, culminó el escrito que posteó este lunes.