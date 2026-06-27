Argentina vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por Telefé, DSports y TyC Sports por el Mundial 2026: minuto a minuto

La Albiceleste cierra el grupo J sin chances de perder el liderato pero con el objetivo de mantener el invicto en el certamen. Seguí el minuto a minuto.

La Selección Argentina cierra su participación en el grupo J enfrentando a Jordania. Invicta y sin haber recibido goles en el Mundial 2026, la Albiceleste dice presente en Dallas para medirse con el rival más débil de la zona, que ya tiene asegurado el último lugar.

Lionel Scaloni decidió prescindir de los servicios de Lionel Messi y apostar por una alineación con mayoría de suplentes. Por su parte, el ya eliminado combinado asiático también aplicó la rotación con el objetivo de darle rodaje a otros futbolistas. Seguí el minuto a minuto en Bolavip.