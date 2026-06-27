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Mundial 2026

Argentina vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por Telefé, DSports y TyC Sports por el Mundial 2026: minuto a minuto

La Albiceleste cierra el grupo J sin chances de perder el liderato pero con el objetivo de mantener el invicto en el certamen. Seguí el minuto a minuto.

Argentina cierra su grupo con suplentes y sin Messi ante Jordania
© Getty ImagesArgentina cierra su grupo con suplentes y sin Messi ante Jordania

La Selección Argentina cierra su participación en el grupo J enfrentando a Jordania. Invicta y sin haber recibido goles en el Mundial 2026, la Albiceleste dice presente en Dallas para medirse con el rival más débil de la zona, que ya tiene asegurado el último lugar.

Lionel Scaloni decidió prescindir de los servicios de Lionel Messi y apostar por una alineación con mayoría de suplentes. Por su parte, el ya eliminado combinado asiático también aplicó la rotación con el objetivo de darle rodaje a otros futbolistas. Seguí el minuto a minuto en Bolavip.

Dos jugadores al límite

Leandro Paredes y Facundo Medina recibieron una amarilla en el certamen y deberán cuidarse para no perderse los 16vos. por suspensión. El jugador de Boca será titular, mientras que el defensor irá al banco.

El equipo arbitral

El encargado de impartir justicia es el rumano István Kovács, uno de los árbitros de mayor consideración dentro del fútbol europeo. Nacido en Carei y con 41 años, dirige internacionalmente desde 2020 y acumula una extensa trayectoria tanto en competencias UEFA como en torneos FIFA. En este Mundial ya estuvo al frente de Japón-Túnez.

Cabo Verde, rival confirmado en 16vos.

Argentina saldrá a jugar este partido sabiendo quién será su próximo rival. Cabo Verde. El combinado africano, invicto en el certamen con tres empates, enfrentará a los campeones del mundo en Miami el viernes 3 de julio a las 19.

La formación de Argentina

A falta de más de tres horas para el partido, la Albiceleste formaría con Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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