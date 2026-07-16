Después de la clasificación de Argentina a la final del Mundial, el hallazgo de la botella de Pickford se terminó robando la atención de buena parte del plantel.

La euforia por la clasificación a la final del Mundial todavía seguía desatada cuando, en medio de los festejos sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium, apareció un inesperado protagonista. Mientras los jugadores de Argentina recorrían la cancha, un hallazgo inesperado se robó la atención: la botella de Jordan Pickford, arquero de Inglaterra, con el detallado “machete” que había preparado para una eventual definición por penales.

El descubrimiento lo realizó Marcelo “Daddy” D’Andrea, histórico masajista del seleccionado, quien rescató la botella que había quedado junto al arco defendido por el arquero del Everton. Pegado al recipiente aparecía un listado con indicaciones específicas sobre cómo debía responder ante penal argentino, un trabajo de estudio que nunca llegó a utilizarse porque el equipo de Lionel Scaloni resolvió la semifinal durante los 90 minutos.

Sin embargo, la botella no tardó en pasarse por todas las manos del plantel. Mediante una cámara exclusiva de Tyc Sports se pudo ver que primero fue el turno de Lionel Messi y Nicolás González, quienes revisaron con atención qué había anotado Pickford sobre ellos. El capitán sonrió apenas leyó la indicación destinada a sus remates: “amagar a la izquierda y tirarse a la derecha“.

Sin embargo, la reacción que más repercusión generó llegó segundos después, cuando Enzo Fernández tomó la botella para buscar su nombre. “Quedarse en el centro“, expresaba el machete de Pickofrd ante el posible remate del volante, quien al notarlo respondió con humor: “La próxima la pico“. Su golazo para el empate lo autoriza a cualquier chicana. Acto seguido, lanzó una sonrisa y miró al cielo, mientras apuntaba con su dedo hacia arriba, posiblemente agradeciendo que el desenlace llegó en tiempo regular.

Los jugadores de la Selección Argentina revisando la botella de Pickford para los posibles penales. 👀 pic.twitter.com/P1AHNr5tCD — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Después de pasar por las manos de varios futbolistas, la botella terminó con Luis Martín, preparador físico de la Selección, quien decidió inmortalizar el recuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram. Junto a la imagen del recipiente escribió: “Lástima, no teníamos los mismos planes che“. Folklore puro.

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El posteo de Luis Martín tras descubrir el machete de Pickford.

Gracias a dicha foto es que se pudo observar con claridad cada una de las anotaciones preparadas por Pickford, reconocido desde hace años por estudiar cada definición desde los doce pasos. Incluso, el minucioso análisis había estudiado posibles ejecuciones de Gerónimo Rulli, arquero suplente del plantel. Un trabajo que evidenciaba que Inglaterra contemplaba seriamente una definición por penales, pero Enzo y Lautaro Martínez, con toda la Scaloneta, tenían otros planes.

El orden de los jugadores y qué decía la botella de Pickford

Lionel Messi: “Amagar a la izquierda, tirarse a la derecha”.

“Amagar a la izquierda, tirarse a la derecha”. Gonzalo Montiel: “Tirarse a la izquierda”.

“Tirarse a la izquierda”. Leandro Paredes: “Quedarse a la izquierda, tirarse a la derecha”.

“Quedarse a la izquierda, tirarse a la derecha”. Alexis Mac Allister: “Tirarse a la derecha”.

“Tirarse a la derecha”. Enzo Fernández: “Quedarse en el centro”.

“Quedarse en el centro”. Nicolás González: “Esperar y reaccionar”.

“Esperar y reaccionar”. Julián Álvarez: “Tirarse a la izquierda”.

“Tirarse a la izquierda”. Lautaro Martínez: “Tirarse a la derecha”.

“Tirarse a la derecha”. Rodrigo De Paul: “Quedarse a la derecha, moverse al centro y tirarse a la izquierda”.

“Quedarse a la derecha, moverse al centro y tirarse a la izquierda”. Thiago Almada: “Decidir en el momento”.

“Decidir en el momento”. Nicolás Otamendi: “Amagar hacia la derecha y tirarse a la izquierda”.

“Amagar hacia la derecha y tirarse a la izquierda”. Máximo López: “Tirarse a la derecha y dejar la pierna de arrastre”.

“Tirarse a la derecha y dejar la pierna de arrastre”. Exequiel Palacios: “Tirarse a la derecha, paso adelante y salir”.

“Tirarse a la derecha, paso adelante y salir”. Giovani Lo Celso: “Amagar a la derecha y tirarse a la izquierda”.

“Amagar a la derecha y tirarse a la izquierda”. Nico Paz: “Tirarse a la izquierda”.

“Tirarse a la izquierda”. Facundo Medina: “Esperar y tirarse a la izquierda”.

“Esperar y tirarse a la izquierda”. Valentín Barco: “Esperar y tirarse a la derecha”.

“Esperar y tirarse a la derecha”. Lisandro Martínez: “Esperar y tirarse a la izquierda”.

“Esperar y tirarse a la izquierda”. Nahuel Molina: “Quedarse a la derecha y tirarse a la derecha”.

“Quedarse a la derecha y tirarse a la derecha”. Nicolás Tagliafico: “Tirarse a la izquierda”.

“Tirarse a la izquierda”. Giovanni Simeone: “Tirarse a la derecha”.

“Tirarse a la derecha”. Marcos Senesi: “Tirarse a la derecha”.

“Tirarse a la derecha”. Gerónimo Rulli: “Tirarse a la izquierda”.