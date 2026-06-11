Lionel Scaloni planifica la formación de la Albiceleste para el estreno en la Copa del Mundo que será el martes 16 de junio a las 22 horas.

La Selección Argentina comenzará su camino en el Mundial 2026 el próximo martes ante Argelia en Kansas City. Los de Lionel Scaloni van por la defensa del título y tendrán un duro duelo en el estreno. La previa de la Copa del Mundo para la Albiceleste fue con dos victorias en amistosos: primero ante Honduras y luego frente a Islandia.

De cara al estreno de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni todavía no confirmó quién será el reemplazante de Balerdi, quien sufrió un desgarro hace unos días. Por otro lado, evalúa en detalle a los futbolistas que llegaron tocados, aunque se estima que no habrá más cambios en la lista.

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Lionel Messi. (Foto: Getty).

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