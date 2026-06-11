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Selección Argentina

Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: armá tu once ideal

Lionel Scaloni planifica la formación de la Albiceleste para el estreno en la Copa del Mundo que será el martes 16 de junio a las 22 horas.

Lionel Scaloni
© GettyLionel Scaloni

La Selección Argentina comenzará su camino en el Mundial 2026 el próximo martes ante Argelia en Kansas City. Los de Lionel Scaloni van por la defensa del título y tendrán un duro duelo en el estreno. La previa de la Copa del Mundo para la Albiceleste fue con dos victorias en amistosos: primero ante Honduras y luego frente a Islandia.

De cara al estreno de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni todavía no confirmó quién será el reemplazante de Balerdi, quien sufrió un desgarro hace unos días. Por otro lado, evalúa en detalle a los futbolistas que llegaron tocados, aunque se estima que no habrá más cambios en la lista.

Armá tu once para el debut de la Selección Argentina en el Mundial

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Lionel Messi. (Foto: Getty).

Lionel Messi. (Foto: Getty).

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DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes ante Argelia.
  • El entrenador Lionel Scaloni definirá el reemplazante del lesionado defensor Leonardo Balerdi.
  • El equipo sumó dos victorias en los amistosos previos contra Honduras e Islandia.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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