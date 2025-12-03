Es tendencia:
Así quedaron los grupos del Mundial 2026 según el simulador del sorteo: la zona que le tocó a Argentina

Este viernes se realizará el sorteo para la cita en Estados Unidos, México y Canadá y podés jugar con el azar para conocer el futuro de tu selección.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Restan poco más de 6 meses para que los futboleros vuelvan a vibrar con una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA. Desde el 11 de junio, la Selección Argentina intentará defender el trofeo que consiguió en Qatar 2022, esta vez en Estados Unidos, México y Canadá.

Para ello, la Albiceleste fue una de las primeras en asegurar su presencia a través de las Eliminatorias y este viernes será un momento crucial, ya que se desarrollará en Washington el sorteo de la fase de grupos. Será desde las 14, con 42 selecciones confirmadas.

A la espera de los repechajes de Europa e Intercontinental, los equipos ya se ubicarán en una de las 12 zonas, que contarán con 4 integrantes cada una. En ese contexto, para matar la espera, BOLAVIP les presenta un simulador para realizar el sorteo desde sus casas.

En este simulacro, el sorteo arrojó a la Selección Argentina en el Grupo E, como cabeza de serie. Los dirigidos por Lionel Scaloni se deberían enfrentar ante Austria, Sudáfrica y Curaçao para intentar acceder a los 16avos de final. Teniendo en cuenta todos los posibles rivales, se trataría de una zona accesible para los campeones del mundo.

Así quedaron los grupos en la simulación del sorteo

  • GRUPO A: México, Corea del Sur, Túnez e Italia
  • GRUPO B: Canadá, Senegal, Qatar y Dinamarca.
  • GRUPO C: Brasil, Croacia, Panamá y Jordania.
  • GRUPO D: Estados Unidos, Ecuador, Escocia y Cabo Verde.
  • GRUPO E: Argentina, Austria, Sudáfrica y Curaçao.
  • GRUPO F: Alemania, Marruecos, Paraguay y Nueva Zelanda.
  • GRUPO G: Bélgica, Irán, Costa de Marfil y Suecia.
  • GRUPO H: Francia, Colombia, Arabia Saudita y RD Congo.
  • GRUPO I: Portugal, Suiza, Egipto y Bolivia.
  • GRUPO J: Inglaterra, Japón, Noruega y Ghana.
  • GRUPO K: Países Bajos, Uruguay, Uzbekistán y Turquía.
  • GRUPO L: España, Australia, Argelia y Haití.
Los grupos a los que la Selección Argentina no puede caer en el sorteo del Mundial 2026

Así son los cruces del Repechaje Intercontinental

  • Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.
  • Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Así son los cruces del Repechaje UEFA

  • Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte
  • Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina
  • Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia
  • Semifinal 4: Polonia vs. Albania
  • Semifinal 5: Turquía vs. Rumania
  • Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo
  • Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda

DATOS CLAVE

  • La próxima Copa del Mundo de la FIFA se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, iniciando el 11 de junio.
  • El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo se realizará este viernes en Washington a las 14 hs.
  • En la simulación del sorteo, la selección de Argentina quedó como cabeza de serie en el Grupo E junto a Austria, Sudáfrica y Curaçao.
agustín vetere
Agustín Vetere

