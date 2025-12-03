Los grupos a los que la Selección Argentina no puede caer en el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre a partir de las 14 se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. La Selección Argentina, que será cabeza de serie, sabrá qué grupo ocupará y con qué países lo compartirá en lo que será el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El nuevo formato con 48 equipos participantes modificó el procedimiento habitual del sorteo, teniendo en cuenta la presencia de más seleccionados y los tres países anfitriones. Tal es así que, a diferencia de los años anteriores, la Albiceleste ya sabe que no podrá formar parte de tres grupos.

En esta edición de la competencia habrá 12 los grupos, del A al L. El equipo de Lionel Scaloni ya sabe que no podrá estar ni en el A, ni en el B, ni en el D, que ya están reservados para los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

En el bombo 1, México estará dentro de una bola verde y se le asignará la posición A1. Por su parte, Canadá será el B1 y estará diferenciado con una bola roja. Por el lado de Estados Unidos, su bola será azul y ocupará el lugar D1 del sorteo del próximo 5 de diciembre.

De esta manera, Argentina solo podrá caer en los grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L. Cabe recordar que, por reglamento, no podrá compartir zona con otros seleccionados de CONMEBOL pertenecientes a otros bombos, como es el caso de Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia (si pasa el repechaje).

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: México (A1), Canadá (B1), Estados Unidos (D1), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

Canadá, México, Estados Unidos AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán

Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

Curazao, Haití, Panamá CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC: Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

Sorteo del Mundial 2026: día, hora, lugar y TV

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 14 (hora de Argentina) y se podrá ver por la pantalla de DSPORTS y DGO.

