Así se vivió la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026: los relatos de Closs, Vignolo, Giralt y más

La Selección Argentina firmó uno de los mejores partidos de la historia de la Copa del Mundo. Ante Egipto, por los octavos de final, los campeones defensores se recuperaron de una desventaja de dos goles para triunfar por 3-2 sobre el cierre de los 90 minutos.
En un duelo repleto de condimentos, Cristian Romero marcó el descuento, Lionel Messi, el empate parcial, y Enzo Fernández, de cabeza, decretó la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final. En todos los rincones de Argentina hubo un gran desahogo, algo que no se pudo ocultar en los relatos.
Con varias transmisiones en simultáneo, los hinchas argentinos pudieron elegir con qué relatores seguir este partido histórico. Todos ellos le aportaron su grano de arena a esta tarde histórica para el fútbol nacional.
Los mejores relatos de la remontada de Argentina
- Mariano Closs – Disney+
¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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¡¡¡REMONTADA ÉPICA DE LA SCALONETA!!! ¡¡¡CABEZAZO GOLEADOR AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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Los mejores y los peores de la Selección Argentina en la victoria ante Egipto por el Mundial 2026
- Sebastián Vignolo – Disney+
¡¡DESCONTROL TOTAL DEL POLLO, EL KUN Y TEVEZ CON EL AGÓNICO GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA ANTE EGIPTO!! ¡LA SCALONETA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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- Gustavo Kuffner – DSports
¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6
"ACOMPAÑALO, ENZO"@GustavoKuffner lo pidió y Enzo Fernández lo cumplió e hizo el gol agónico de la victoria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PCk1h7ReYn— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
- Pablo Giralt – Telefe
¡GOOOOOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 LEO MESSI Y QUIEN SI NO— telefe (@telefe) July 7, 2026
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¡GOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINAAAAA! 🇦🇷— telefe (@telefe) July 7, 2026
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- Luciano Cofano – AZZ
EN MIAMI, EN BUENOS AIRES Y EN TODO EL MUNDO 💪🏽— AZZ (@azzenstream) July 7, 2026
🗣️🇦🇷 Así se vivió el agónico gol de Enzo Fernández para clasificar a los cuartos de final.#AzzMundial pic.twitter.com/YrfWH1p9JP
- Hernán Feler – TyC Sports
KGHTJGKNHJHNHN— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
Enzo Fernández y el 3-2 de Argentina ante Egipto. pic.twitter.com/qtHUzhfniK
- Pablo Giraldes – TV Pública
🇦🇷 #ARG 3 – 2 #EGY 🇪🇬 | 90+3' ST | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL!!! Lautaro Martínez para Enzo que no perdonó. La scaloneta da vuelta el partido y pasa a 4tos de final.— TVP (@TV_Publica) July 7, 2026
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- Ayax Acevedo – BOLAVIP
Datos clave
- Argentina venció 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
Romero, Messi y Fernández marcaron los goles para clasificar a cuartos de final.Closs, Vignolo y Giralt fueron algunos relatores de esta remontada de dos goles.