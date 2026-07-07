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MUNDIAL 2026

Así se vivió la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026: los relatos de Closs, Vignolo, Giralt y más

La Albiceleste sufrió, estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó a tiempo y completó uno de los partidos más emocionantes de la historia del torneo.

Los mejores relatos de Argentina vs. Egipto.
© GettyLos mejores relatos de Argentina vs. Egipto.

La Selección Argentina firmó uno de los mejores partidos de la historia de la Copa del Mundo. Ante Egipto, por los octavos de final, los campeones defensores se recuperaron de una desventaja de dos goles para triunfar por 3-2 sobre el cierre de los 90 minutos.

En un duelo repleto de condimentos, Cristian Romero marcó el descuento, Lionel Messi, el empate parcial, y Enzo Fernández, de cabeza, decretó la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final. En todos los rincones de Argentina hubo un gran desahogo, algo que no se pudo ocultar en los relatos.

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Con varias transmisiones en simultáneo, los hinchas argentinos pudieron elegir con qué relatores seguir este partido histórico. Todos ellos le aportaron su grano de arena a esta tarde histórica para el fútbol nacional.

Los mejores relatos de la remontada de Argentina

  • Mariano Closs – Disney+
Ver también

Los mejores y los peores de la Selección Argentina en la victoria ante Egipto por el Mundial 2026

  • Sebastián Vignolo – Disney+
  • Gustavo Kuffner – DSports
  • Pablo Giralt – Telefe
  • Luciano Cofano – AZZ
  • Hernán Feler – TyC Sports
  • Pablo Giraldes – TV Pública
  • Ayax Acevedo – BOLAVIP

Datos clave

  • Argentina venció 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Romero, Messi y Fernández marcaron los goles para clasificar a cuartos de final.Closs, Vignolo y Giralt fueron algunos relatores de esta remontada de dos goles.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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