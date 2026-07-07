Así se vivió la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026: los relatos de Closs, Vignolo, Giralt y más

La Albiceleste sufrió, estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó a tiempo y completó uno de los partidos más emocionantes de la historia del torneo.

La Selección Argentina firmó uno de los mejores partidos de la historia de la Copa del Mundo. Ante Egipto, por los octavos de final, los campeones defensores se recuperaron de una desventaja de dos goles para triunfar por 3-2 sobre el cierre de los 90 minutos.

En un duelo repleto de condimentos, Cristian Romero marcó el descuento, Lionel Messi, el empate parcial, y Enzo Fernández, de cabeza, decretó la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final. En todos los rincones de Argentina hubo un gran desahogo, algo que no se pudo ocultar en los relatos.

Con varias transmisiones en simultáneo, los hinchas argentinos pudieron elegir con qué relatores seguir este partido histórico. Todos ellos le aportaron su grano de arena a esta tarde histórica para el fútbol nacional.

Los mejores relatos de la remontada de Argentina

Mariano Closs – Disney+

¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!



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¡¡¡REMONTADA ÉPICA DE LA SCALONETA!!! ¡¡¡CABEZAZO GOLEADOR AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!!



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Sebastián Vignolo – Disney+

¡¡DESCONTROL TOTAL DEL POLLO, EL KUN Y TEVEZ CON EL AGÓNICO GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA ANTE EGIPTO!! ¡LA SCALONETA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!



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Gustavo Kuffner – DSports

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¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!



MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

"ACOMPAÑALO, ENZO"@GustavoKuffner lo pidió y Enzo Fernández lo cumplió e hizo el gol agónico de la victoria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PCk1h7ReYn — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Pablo Giralt – Telefe

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Luciano Cofano – AZZ

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EN MIAMI, EN BUENOS AIRES Y EN TODO EL MUNDO 💪🏽



🗣️🇦🇷 Así se vivió el agónico gol de Enzo Fernández para clasificar a los cuartos de final.#AzzMundial pic.twitter.com/YrfWH1p9JP — AZZ (@azzenstream) July 7, 2026

Hernán Feler – TyC Sports

KGHTJGKNHJHNHN



Enzo Fernández y el 3-2 de Argentina ante Egipto. pic.twitter.com/qtHUzhfniK — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

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Pablo Giraldes – TV Pública

🇦🇷 #ARG 3 – 2 #EGY 🇪🇬 | 90+3' ST | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL!!! Lautaro Martínez para Enzo que no perdonó. La scaloneta da vuelta el partido y pasa a 4tos de final.



Sumate al equipo de #LeoTour y #ZonaMixta acá: https://t.co/i5k5l321Nc#SomosMundiales #Mundial2026 pic.twitter.com/qHxKz096NV — TVP (@TV_Publica) July 7, 2026

Ayax Acevedo – BOLAVIP

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Datos clave

Argentina venció 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Romero, Messi y Fernández marcaron los goles para clasificar a cuartos de final.Closs, Vignolo y Giralt fueron algunos relatores de esta remontada de dos goles.