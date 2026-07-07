Los mejores y los peores de la Selección Argentina en la victoria ante Egipto por el Mundial 2026

Un repaso por los puntos más altos y más bajos del seleccionado nacional en el triunfo por 3-2 sobre Egipto por los octavos de final.

Pura emoción por la trabajada, emotiva y agónica victoria de la Selección Argentina por 3-2 sobre Egipto en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Una victoria que por momentos parecía imposible debido al delicado contexto, con el rival dos goles arriba e hilvanando contragolpes peligrosos. Pero La Albiceleste reaccionó. A continuación, los puntajes.

Dibu Martínez (5): Casi no tuvo trabajo más allá de los dos goles de Egipto.

Nahuel Molina Lucero (4): Volvió a sufrir y otra vez fue insatisfactoria su labor con la pelota en ataque.

Cuti Romero (8): Ganó todos los duelos y metió un gol clave para que Argentina empiece a soñar. Creo que es el más regular del equipo en esta Copa del Mundo después de Messi.

Lisandro Martínez (5): Lo duermen en los dos goles. En el primero de cabeza y en el segundo hubo un anticipo después de una contra fenomenal de Egipto.

Nicolás Tagliafico (7): Le hacen el penal y le pone una buena bola a Julián Álvarez que termina definiendo y sacando el arquero.

Rodrigo De Paul (5): El hombre de Inter Miami no pesó en ningún momento.

Alexis Mac Allister (4,5): Lo vi un poco más suelto con la inclusión de Paredes, pero fue poco resolutivo a la hora de tomar las decisiones en el último cuarto.

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Enzo Fernández (8): Metió un cabezazo como si fuese Batistuta, al palo cruzado del arquero. Le costó un poco con la pelota, pero creo que tuvo mejores intenciones que Alexis.

Leandro Paredes (8): El mejor de la mitad de la cancha. Cortó un ataque decisivo, distribuyó bien la pelota, no se apuró y tuvo un solo error que lo terminó salvando el árbitro.

Lionel Messi (8): Hasta los 80 minutos, su partido era para 3 puntos porque había errado un penal y no había podido gambetear. Ahora, los últimos 15 minutos hizo todo bien: asistencia para Cuti Romero, gol convertido y el hecho de dejar solo a Lautaro Martínez en el tercero.

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Julián Álvarez (6): Aceptable.

Lautaro Martínez (7,5): Hizo un gol y también diagramó una jugada bárbara en el tanto de Enzo Fernández. No tuvo ansiedad a la hora de definir y le puso la pelota en la cabeza al hombre de Chelsea para el 3-2.

Nico González (6): Buen ingreso. Siempre profundo, colaborativo en defensa y aportando esa parte revulsiva que faltaba en el último cuarto de la cancha.

Gonzalo Montiel (6): Únicamente porque asistió a Messi, bajándole la pelota.