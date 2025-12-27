El Loco Abreu reveló un desconocido apodo de Lionel Scaloni que lo hacía enojar: “Al final, terminó aceptándolo”

Para el mundo del fútbol Lionel Scaloni puede ser asociado con dos apodos: El Gringo o, en caso de reducirse a su historia grande con la Selección Argentina, como el fundador de La Scaloneta. Sin embargo, mucho antes de la gloria con el buzo de DT, cuando era un lateral incansable que corría por la banda derecha, tuvo otro sobrenombre que prefería mantener oculto y que fue obra de uno de los personajes más carismáticos del fútbol: Sebastián El Loco Abreu.

La historia se remonta a dos décadas atrás y salió a la luz gracias a la biografía oficial de Scaloni, escrita por el periodista Diego Borinsky. En el repaso por los orígenes del oriundo de Pujato, la primera sorpresa llegó al confesar que en sus inicios en Newell’s lo llamaban “Chacra” (por “chacarero”, debido a sus raíces de campo), pero fue su salto al Deportivo La Coruña lo que le valió un inesperado bautismo por parte del goleador uruguayo.

Abreu y Scaloni coincidieron en aquel mítico “Súper Depor” durante 1998. Según relató el propio uruguayo en la biografía, la inspiración para el apodo no necesitó más que una observación visual de la técnica del argentino. “Yo le puse Caballo, por su característica para correr, típica de un caballo de carrera. Lionel tiraba larga la pelota y metía cogote y cogote. En ese momento dije ‘Es igual a un caballo’. Y todos se cagaron de risa“, confesó El Loco.

Pero como suele suceder en la dinámica humorística, la aceptación no fue inmediata. “Al principio no le gustaba que le dijeran así y me respondía: ‘Dejá uruguayo, muerto, carne de paloma, gracias a nosotros están donde están’”, recordó Abreu sobre las reacciones picantes de Scaloni. Sin embargo, el charrúa no hizo más que aplicar una regla de oro. “Cuanto menos te gusta que te digan algo, más te lo dicen. Al final, terminó aceptándolo“, sentenció.

Scaloni y Abreu (segundo en la fila de abajo, de derecha a izquierda) compartieron seis meses en La Coruña. (@FutbolCarroza).

La química entre Scaloni y Abreu

Más allá del apodo, Abreu y Scaloni formaron una sociedad potente fuera de la cancha durante los seis meses que compartieron en España. “Hacíamos pavadas como dar un mate con sal a uno que quería probarlo por primera vez. O dárselo frío“, detalló el uruguayo.

Publicidad

Publicidad

ver también Incertidumbre en el Mundo Boca: por qué Riquelme no confirma a Claudio Úbeda como el entrenador para 2026

ver también En España revelan dos gestos de Franco Mastantuno que no cayeron bien en Real Madrid y le costaron la titularidad: “Suspicacia interna”

Además, contó que otra de sus travesuras favoritas era esconder la ropa de abrigo o las camperas de lluvia en los días fríos para ver a sus compañeros buscar desesperados. “Éramos el truco y el retruco de las bromas“, definió el exdelantero, quien hoy celebra a la distancia el éxito del Caballo.

Scaloni durante su paso por Deportivo La Coruña (@VSportsTM).

Tanto Scaloni como Abreu aterrizaron en Galicia en enero de 1998, como refuerzos de invierno para un Deportivo que buscaba rearmarse. Durante ese semestre de la temporada compartieron cancha en tan solo 15 partidos de La Liga. Luego, sus caminos se separaron: El Loco continuó su travesía mundial, mientras que el Gringo -o Caballo- se quedó ocho años en el club, convirtiéndose en ídolo absoluto y pieza clave para ganar la histórica Liga del 2000 y la Copa del Rey ante el Real Madrid en 2002.

Publicidad

Publicidad

Datos clave