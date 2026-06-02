Marcelo Bielsa explicó por qué rechazó el ofrecimiento de Luis Suárez para jugar otro Mundial con Uruguay

El DT reveló cómo tomó las declaraciones del delantero de Inter Miami y dio los motivos por los que pasó de su convocatoria.

Después de poner en jaque el ciclo de Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección de Uruguay, denunciando malos tratos tanto hacia algunos integrantes del plantel como a empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el transcurso de la Copa América 2024, Luis Suárez no tuvo mejor idea que ofrecerse al DT para disputar el próximo Mundial en caso que este considerara necesario contar con su ayuda.

Así, el delantero de Inter Miami se mostró dispuesto a dar marcha atrás con la decisión de retirarse del seleccionado, del que se despidió en el Estadio Centenario jugando por Eliminatorias ante Paraguay, en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, el argentino ni siquiera lo incluyó en la pre lista de convocados previa al corte definitivo de 26 futbolistas que dio a conocer el pasado domingo.

En conferencia de prensa, Bielsa explicó sus razones para prescindir de Suárez, quien en las mismas declaraciones en las que se ofreció a regresar aseguró haberse disculpado con todas las personas que consideró necesario. “El comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la Selección, cosa que siempre entendí como un pronunciamiento valioso y sincero”, comenzó diciendo el DT en rueda de prensa.

Y continuó: “Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin (Núñez), por (Federico) Viñas y por Rodrigo Aguirre. Son decisiones en las que no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”.

🔴⚽ AHORA 🇺🇾 | Conferencia de prensa del entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa: la no convocatoria de Suárez



"Desde que Suárez comunicó en el partido de despedida que él prefería dejar su espacio en el equipo, Núñez, Viña, Aguirre fueron los que más asumieron la posición de… pic.twitter.com/h2S1VFEJfb — Telemundo (@TelemundoUY) June 1, 2026

¿Cómo fue el conflicto entre Suárez y Bielsa?

El retiro de Luis Suárez de la Selección de Uruguay, consumado el 6 de septiembre de 2024 tras el empate sin goles ante Paraguay por Eliminatorias en el Estadio Centenario, estuvo seguida de una polémica que salpicó a Marcelo Bielsa y a muchos otros jugadores que representarán a La Celeste en el próximo Mundial.

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Solo un mes después de esa emotiva despedida, el delantero de Inter Miami ventiló una serie de destratos por parte del entrenador, especialmente en el transcurso de la última Copa América disputada en Estados Unidos, no solo hacia él sino hacia otros futbolistas y empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Aunque otros futbolistas aceptaron algunas de las situaciones descritas por Suárez, Bielsa recibió un apoyo total de los principales referentes del plantel y de la dirigencia de la AUF, surfeó meses de inestabilidad apoyándose en la buena cantidad de puntos que ya había logrado acumular en las Eliminatorias y selló el boleto a la Copa del Mundo, en la que compartirá el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Suárez, que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, se quedó finalmente sin la opción de formar parte del selecto grupo de futbolistas con cinco participaciones en la fase final de la Copa del Mundo.

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