Nació en España y nunca jugó en Uruguay: Rodrigo Zalazar, el arma secreta de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Con apenas siete partidos en la Celeste, el delantero jugará su primera Copa del Mundo tras haber completado la mejor temporada de su carrera. Enfrentará a su país natal en la fase de grupos.

Luego de tres años y medio más que intensos, la Selección de Uruguay busca pisar fuerte en el Mundial 2026. Para poder hacerlo, Marcelo Bielsa buscará sacarle todo el jugo posible a su lista de convocados, que cuenta con Rodrigo Zalazar como uno de los futbolistas a seguir del equipo.

El volante ofensivo de 26 años nació en Albacete y es hijo del exfutbolista charrúa José Luis Zalazar, que representó a la Celeste en más de 40 ocasiones entre 1984 y 1993. Más allá de que su país de origen es España -a quien enfrentará en la fase de grupos-, él decidió seguir los orígenes de su padre.

Además de haber pasado gran parte de su vida en Europa, Rodri ni siquiera jugó en el fútbol uruguayo. A lo largo de su carrera pasó por Albacete, Málaga, Eintracht Frankfurt, Korona Kielce (Polonia), St. Pauli (Alemania), Schalke y SC Braga. Además, luego de la Copa del Mundo, será refuerzo de Sporting de Lisboa.

En Portugal, Zalazar vivió la mejor temporada de su carrera, lo que le hizo un lugar en la nómina de Marcelo Bielsa. 23 goles y 8 asistencias en 47 partidos jugados son números monstruosos para un mediocampista ofensivo, que clasificó a su equipo a la Conference League 2026/27.

El poco rodaje de Rodrigo Zalazar en Uruguay

Bielsa citó por primera vez a Zalazar en un amistoso disputado en 2023, en donde anotó dos de los cuatro goles de la Celeste ante Nicaragua. Más allá de su buen rendimiento, el jugador tuvo que esperar dos años para tener una nueva oportunidad, ya que volvió a ser tenido en cuenta a mediados de 2025.

A mediados de junio, le dio 29 minutos en la derrota 2-0 ante Paraguay por las Eliminatorias. En septiembre, sumó 13′ en la goleada 3 a 0 a Perú, en un encuentro disputado en el Estadio Centenario. Luego, participó en los 4 amistosos de octubre y noviembre, siempre como titular. Este año no pudo estar ante Inglaterra y Argelia por lesión.

Publicidad

El fixture de Uruguay en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay hará su presentación en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, nada más ni nada menos que ante Arabia Saudita. Seis días después, chocará ante Cabo Verde. Su participación en el Grupo H culminará el viernes 26 ante España.

Lunes 15 de junio a las 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay

Domingo 21 de junio a las 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde

vs. Cabo Verde Viernes 26 de junio a las 21:00 – Uruguay vs. España

En síntesis

Rodrigo Zalazar jugará el Mundial 2026 con Uruguay contra España, su país natal.

jugará el Mundial 2026 con Uruguay contra España, su país natal. 23 goles y 8 asistencias registró en 47 partidos con el SC Braga.

registró en 47 partidos con el SC Braga. Sporting de Lisboa fichará al jugador luego de la Copa del Mundo.