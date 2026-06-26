La Tri superó a Alemania por 2 a 1 y clasificó a los 16avos de final de la Copa del Mundo como uno de los mejores terceros.

Fue una jornada soñada para la Selección de Ecuador. Los de Sebastián Beccacece habían perdido el primer partido ante Costa de Marfil, igualado el segundo contra Curazao y el pase a los 16avos de final del Mundial 2026 se lo jugaban ante la poderosa Alemania.

Todo comenzó torcido para la Tri que al minuto de juego ya perdía 1 a 0, pero rápidamente logró igualarlo. A falta de poco menos de 15 minutos para el cierre del encuentro apareció Gonzalo Plata y estableció el 2 a 1 para los sudamericanos, que de esta manera finalizaron la zona con 4 puntos y se aseguraron su plaza en 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Sebastián Beccacece llegó cuestionado al Mundial y las críticas aumentaron considerablemente luego de las dos primeras presentaciones. El entrenador argentino vivió el duelo ante los teutones con la intensidad característica, de hecho se lo vio saltar desaforado para abrazarse con los suyos que estaban en la platea.

Ibrahimovic puso el foco en el pelo de Becca

Zlatan Ibrahimovic se encuentra cubriendo el Mundial 2026 y el pasado jueves protagonizó un insólito momento cuando a su compañera de trabajo Rebecca Lowe le consultó si cuidaba su pelo de la misma manera que Becca: “Pero tengo una pregunta para ti Rebecca, ¿usas el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador? Se le ve bien y mucho más después del triunfo“.

Zlatan Ibrahimovic comparte, en Fox Sports, un programa de televisión con la periodista británica Rebecca Lowe. Mientras analizaban el triunfo de la Ecuador de Beccacece ante Alemania, esto le preguntó el sueco a su compañera 😂 pic.twitter.com/rpPWQ5s7xB — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 26, 2026

¿Qué dijo Beccacece tras la vitoria de Ecuador?

El entrenador argentino dialogó en conferencia de prensa tras la victoria por 2 a 1 ante Alemania y dijo: “Yo no existo, soy un guía nomás, los chicos son los que cambian la historia. Esto es un juego, ellos se entregan al máximo, pero esto es un juego. Yo no tengo nada qué decir, yo le debo mucho al Ecuador y a los jugadores, porque vivo lo que ellos me han dado. Estoy agradecido por toda la gente ecuatoriana, porque se merecen lo que los chicos les regalaron”.

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Además, dijo: “Este grupo está forjado en el carácter de donde vienen. He recorrido el Ecuador de punta a punta y los conozco bien. Estuve en los lugares de donde los chicos salieron, y cuando uno sabe de dónde vienen, confía en que se van a levantar. Se levantan todos los días“.

Sebastián Beccacece. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

La Selección de Ecuador derrotó 2 a 1 a Alemania y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026.

derrotó 2 a 1 a Alemania y clasificó a los del Mundial 2026. El mediocampista Gonzalo Plata convirtió el gol de la victoria para el equipo dirigido por Sebastián Beccacece .

convirtió el gol de la victoria para el equipo dirigido por . El ex futbolista Zlatan Ibrahimovic bromeó sobre la cabellera del entrenador argentino durante la cobertura del torneo.