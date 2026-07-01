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Mundial 2026

Bélgica vs. Senegal EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

En Seattle se define un nuevo clasificado a los octavos de final.

Mendy, la baja de peso en Senegal

Durante la derrota de Senegal frente a Noruega, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el experimentado portero que milita en Al-Ahli, equipo de la máxima categoría de Arabia Saudita, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

Salen los jugadores a entrar en calor

Los futbolistas de Bélgica y Senegal saltan al campo de juego para entrar en calor.

Salen los arqueros a entrar en calor

Tanto los arqueros de Bélgica como de Senegal saltaron al campo de juego para realizar los primeros movimientos precompetitivos.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Said Martínez (El Salvador)
  • Línea 1: Walter López (El Salvador)
  • Línea 2: Christian Ramírez (El Salvador)
  • 4to árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
  • 5to árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)
  • VAR: Guillermo Pacheco (México)
  • AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)
  • SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

La formación de Senegal

Los africanos formarán con: Mory Diaw; Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Habid Diarra, Idrissa Gueye, Pathe Ciss; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y Sadio Mané

La formación de Bélgica

Los europeos saldrán a la cancha con: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere.

El camino de Senegal en el Mundial

El elenco africano clasificó como uno de los ocho mejores terceros, ya que cosechó tres puntos producto de dos derrotas y una victoria. Sus resultados fueron:

  • Fecha 1: Senegal 1 vs. Francia 3
  • Fecha 2: Senegal 2 vs. Noruega 3
  • Fecha 3: Senegal 5 vs. Iraq 0

El camino de Bélgica en el Mundial

El elenco europeo terminó como puntero del Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria. Sus resultados fueron:

  • Fecha 1: Bélgica 1 vs. Egipto 1
  • Fecha 2: Bélgica 0 vs. Irán 0
  • Fecha 3: Bélgica 5 vs. Nueva Zelanda 1

Bélgica y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026.
© GettyBélgica y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026.

En el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección de Senegal por un lugar en 8vos de final. El partido comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Saíd Martínez y podrá verse en vivo a través de DSports.

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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