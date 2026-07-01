En el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección de Senegal por un lugar en 8vos de final. El partido comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Saíd Martínez y podrá verse en vivo a través de DSports.
Bélgica vs. Senegal EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
En Seattle se define un nuevo clasificado a los octavos de final.
Mendy, la baja de peso en Senegal
Durante la derrota de Senegal frente a Noruega, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el experimentado portero que milita en Al-Ahli, equipo de la máxima categoría de Arabia Saudita, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.
Salen los jugadores a entrar en calor
Los futbolistas de Bélgica y Senegal saltan al campo de juego para entrar en calor.
Salen los arqueros a entrar en calor
Tanto los arqueros de Bélgica como de Senegal saltaron al campo de juego para realizar los primeros movimientos precompetitivos.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Said Martínez (El Salvador)
- Línea 1: Walter López (El Salvador)
- Línea 2: Christian Ramírez (El Salvador)
- 4to árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
- 5to árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)
- VAR: Guillermo Pacheco (México)
- AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)
- SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)
La formación de Senegal
Los africanos formarán con: Mory Diaw; Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Habid Diarra, Idrissa Gueye, Pathe Ciss; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y Sadio Mané
La formación de Bélgica
Los europeos saldrán a la cancha con: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere.
El camino de Senegal en el Mundial
El elenco africano clasificó como uno de los ocho mejores terceros, ya que cosechó tres puntos producto de dos derrotas y una victoria. Sus resultados fueron:
- Fecha 1: Senegal 1 vs. Francia 3
- Fecha 2: Senegal 2 vs. Noruega 3
- Fecha 3: Senegal 5 vs. Iraq 0
El camino de Bélgica en el Mundial
El elenco europeo terminó como puntero del Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria. Sus resultados fueron:
- Fecha 1: Bélgica 1 vs. Egipto 1
- Fecha 2: Bélgica 0 vs. Irán 0
- Fecha 3: Bélgica 5 vs. Nueva Zelanda 1