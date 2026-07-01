Bélgica vs. Senegal EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

El elenco europeo terminó como puntero del Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria. Sus resultados fueron:

El elenco africano clasificó como uno de los ocho mejores terceros, ya que cosechó tres puntos producto de dos derrotas y una victoria. Sus resultados fueron:

Tanto los arqueros de Bélgica como de Senegal saltaron al campo de juego para realizar los primeros movimientos precompetitivos.

Durante la derrota de Senegal frente a Noruega, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el experimentado portero que milita en Al-Ahli, equipo de la máxima categoría de Arabia Saudita, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

En el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección de Senegal por un lugar en 8vos de final. El partido comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Saíd Martínez y podrá verse en vivo a través de DSports.