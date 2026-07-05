Boicot de México a Inglaterra a horas del partido por los Octavos de Final del Mundial 2026

En México hicieron todo lo posible para evitar que los jugadores de Inglaterra descancen adecuadamente en la noche previa al partido por los Octavos de Final.

Todo México está unido para intentar llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo 2026 en la que además de ser animadores del campeonato son anfitriones. De hecho, este domingo 5 de julio se disputará el último partido en tierras mexicanas. Será el duelo que disputará el combinado local frente a Inglaterra por los Octavos de Final en el mítico Estadio Azteca.

Por lo que puede ser una jornada histórica porque, de ganar, por primera vez en 96 años desde que existe el torneo global, jugarían más de 5 partidos, aunque sería la segunda ocasión en la que accederían a los Cuartos de Final (la primera vez que llegaron a esta instancia fue, justamente, en México 1986).

De ahí que el pueblo mexicano siente que también debe jugar este encuentro con el elenco británico. Por eso, al igual que hicieron en la previa del compromiso con Ecuador por los 16vos de Final, se autoconvocaron por redes sociales para reunirse en la puerta del hotel en el que se está alojando el plantel comandado por Thomas Tuchel.

Y si bien, en teoría, la seguridad iba a estar reforzada para evitar disturbios en la zona, los mexicanos se las ingeniaron para de igual formar hacer todo el ruido que pudieran para boicotear el descanso de la Selección de Inglaterra, una práctica muy habitual para los equipos visitantes en la Copa Libertadores.

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Si hay loquitos afuera del hotel de Inglaterra. Están en el límite permitido. Seguiremos informando pic.twitter.com/vJCsfTUs3W https://t.co/B64fYGTeyQ — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 5, 2026

En Inglaterra reportan que los jugadores pudieron dormir igual

Más allá de las serenatas y fuegos artificiales lanzados en las cercanías al hotel, en Inglaterra los medios de comunicación reportan que los jugadores que serán visitantes este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca pudieron dormir igual. ‘‘El personal de seguridad de Inglaterra revela que el ruidoso asedio nocturno de los aficionados mexicanos al hotel NO logró desconcertar al equipo de Thomas Tuchel antes del crucial partido de octavos de final del Mundial, ¡mientras los jugadores bromean diciendo que el ambiente es más hostil en Everton!”, tituló al respecto Daily Mail.

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Inglaterra vuelve al Azteca tras 40 años

La Selección de Inglaterra volverá a jugar en el Estadio Azteca por una Copa del Mundo después de poco más de 40 años. ¿La última vez? El 22 de junio de 1986, día en el que los británicos fueron humillados por Diego Armando Maradona, primero con la ‘Mano de Dios’ y después con el ‘Gol del Siglo’.

En síntesis