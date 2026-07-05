Pichi Erbes reveló que está intentado evitar el pase de Thiago Almada a River: ”Le mandé mensaje”

Pichi Erbes reconoció, en plena Copa del Mundo, que le mandó un mensaje a Thiago Almada para evitar que vaya a River.

Aunque la atención del fútbol a nivel global se centra en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el mercado de pases está activo y los clubes argentinos van moviendo hilos ya de cara a lo que será la segunda parte del año. Sobre todo Boca y River que tendrán la energía dividida entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

En ese sentido, antes de iniciar el torneo que se está desarrollando en tierras norteamericanas, Juan Román Riquelme y Stefano Di Carlo se retaron a duelo con un nombre en particular, todo en pos de reforzar sus respectivos planteles a cargo, por un lado, de Rodolfo Arruabarrena, y por el otro, de Eduardo Coudet.

Se trata de Thiago Almada, a quien ya se lo vinculó en varios ocasiones con los dos clubes más grandes de la Argentina. Y al respecto, el que inesperadamente tomó un rol protagónico en esta historia es Cristian Erbes, exfutbolista xeneize, que en una charla con el periodista Augusto Rakijar en el Hard Rock Stadium, bajo el marco del Argentina vs. Cabo Verde, reconoció que está intentando que el jugador del Atlético de Madrid se incline por recalar en la institución del barrio de Núñez.

”Vengo con amigos a difrtar, la verdad que se vive un clima hermoso. Tengo relación con Leo Paredes, que nos conocemos de hace muchos años, también con Thiago (Almada), con Nahuel Molina”, contó en primera instancia Pichi, que compartió divisiones inferiores y plantel de primera con el mencionado Paredes.

Y cuando le insistieron por el caso de Thiago Almada y los rumores con River, Erbes reveló: ”Le mandé un mensaje, pero todavía no me lo contestó igual. Le dije ‘no vas a ir a River, vení a Boca”’.

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Por otro lado, remarcó el vínculo que lo une al actual capitán xeneize: ”Vengo más por Leo (Paredes), para acompañarlo a él, me da felicidad que esté pasando esto tan lindo que está viviendo hace tantos años. Ojalá que salga todo bien y que a él le vaya bien”.

El contrato de Thiago Almada con el Atlético de Madrid

Más allá de los rumores, Thiago Almada tiene un contrato con el Atlético de Madrid que será muy difícil de poder romper. El futbolista que arribó a la capital española a mediados del 2025 firmó un vínculo con el Colchonero que se extiende hasta el 30 de junio del 2026 y su cláusula de rescisión, conforme a Transfermarkt, es de 15 millones de euros.