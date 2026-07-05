El futbolista de Boca tiene chances de meterse en el once de la Selección Argentina para el encuentro con Egipto.

Lionel Scaloni dijo en su última conferencia de prensa que el partido con Cabo Verde le sirvió para aprender de cara a lo que se viene. Por lo tanto, parece ser bastante probable que aplique cambios en el once titular de la Selección Argentina para el choque correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El rival será nuevamente un combinado africano. En este caso Egipto, que cuenta con dos figuras principales que son Mohamed Salah, histórico delantero del Liverpool, y Omar Marmoush, atacante del Manchester City. Por lo que se presume que el entrenador de la Albiceleste tomará los recaudos pertinentes.

En ese sentido, en pos de elevar el nivel de juego en el mediocampo y aumentar las posibilidades de controlar la pelota, Lionel Scaloni, confome a un reporte realizado por TyC Sports este sábado 4 de julio, estaría pensando en incluir en la formación titular a Leandro Paredes para el partido que se llevará a cabo este martes 7 en Atlanta.

¿Quién saldría del once para dejarle el espacio al centrocampista de Boca Juniors? Esa es la gran duda por estas horas. Frente a Cabo Verde, Paredes entró por Rodrigo De Paul. Sin embargo, cuesta creer en una alineación inicial de Argentina en los Octavos de Final de un Mundial sin la presencia de Motorcito.

Leandro Paredes en el partido frente a Cabo Verde en Miami. Getty Images.

Por lo que las variantes son con Alexis Mac Allister más inclinado hacia la izquierda y con Paredes junto a Enzo Fernández bien en el centro del campo, o con Thiago Almada en el rol que viene cumpliendo y con Enzo o Alexis afuera, una decisión que no sería imposible, pero si llamativa.

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¿Cuándo juega Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a Egipto este martes 7 de julio desde las 13 horas en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, bajo el marco de lo Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El ganador chocará con Colombia o Suiza el 11 de julio en Kansas City.

En síntesis