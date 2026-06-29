La Celeste no pudo superar la primera fase de la Copa del Mundo tras caer frente a España y empatar ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

La participación de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 fue decepcionante. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron avanzar a los 16avos de final en un certamen en el que pasaban los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. La Celeste quedó tercero en su zona, pero solamente sacó dos puntos -empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde- por lo que no le alcanzó.

En Uruguay hay mucho revuelo desde hace tiempo. La relación del plantel con Marcelo Bielsa no era la mejor, tampoco los referentes históricos de la Celeste fueron elogiosos del trabajo del Loco y eso se vio plasmado en un fracaso rotundo que traerá con sí la salida del entrenador argentino y seguramente un recambio importante de jugadores de cara a lo que viene.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) utilizó su cuenta de YouTube oficial para compartir material de la intimidad del plantel en la concentración del Mundial. Hizo videos extensos en los que se veía cómo el plantel entrenaba, pasaba su tiempo libre y vivía el Mundial desde adentro.

En las últimas horas se viralizó el recorte de un video en el que Brian Rodríguez y Agustín Canobbio están tomando mate mientras sus compañeros entrenan. La persona que los filma (otro jugador), a tono de broma los invita a hacer algo: “¿Vamos a arrancar?”. A lo que Rodríguez dice: “Estamos todo el día tomando mate, jugando al pool, al básquet y ping pong, ahora nos queda trabajar”.

Inmediatamente surge la pregunta: “¿A cuántos días estamos del debut?”, y ahí Canobbio entra en escena para aportar: “Jugamos el lunes, pa. Hoy es jue… viernes, así que tres días”. No caben dudas que el video es un recorte y que los futbolistas están haciendo un chiste, pero así y todo esta situación trajo con sí mucha bronca en las redes sociales.

"¿Vamos a hacer algo, no? Estamos todo el día tomando mate, jugando al pool, jugando al basket, ping pong, nos queda trabajar"



"Nos queda trabajar hermano"



"Ni sabían cuándo es el debut ñery" pic.twitter.com/PQHojnkfp2 — jaja, dásela a Matute (@DaselaAMatute) June 28, 2026

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El video fue subido por la AUF a días del estreno mundialista ante Arabia Saudita en el que la Celeste empató 1 a 1. Días más tarde llegaría la igualdad 2 a 2 frente a Cabo Verde, mientras que el cierre del grupo fue con derrota por 1 a 0 contra España en México.

Las repercusiones en redes sociales

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