Si la gracia de conquistar un Mundial solo se corresponde con un grupo muy selecto de futbolistas, haberlo conseguido por duplicado como lo consiguió Cafú con la Selección de Brasil es una auténtica proeza. El exdefensor que ya sabe lo que es coronar en Estados Unidos, algo que consiguió en 1994, también levantó el ansiado trofeo en Corea y Japón 2002, última conquista para los máximos ganadores en la historia del certamen FIFA.

Con un más que merecido lugar entre los invitados de honor del sorteo de los grupos del Mundial de 2026 que se celebró este viernes en el Kennedy Center de Washington, el exjugador de Sao Paulo, Roma y Milan, entre otros clubes, fue testigo del emparejamiento del seleccionado que conduce el italiano Carlo Ancelotti en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

Al otro lado del cuadro pensando en futuros cruces de eliminación directa, también vio a la Selección Argentina caer al Grupo J que compartirá con Austria, Argelia y Jordania; para pasado el torneo asegurar que le hace mucha ilusión que pueda haber una final entre los dos mejores seleccionados de Sudamérica a lo largo de la historia.

“Argentina siempre es una selección muy potente. Tuve la oportunidad de hablar con Scaloni, están defendiendo el título, la Copa del Mundo y creo que este torneo a partir de los octavos de final tendrá grandes enfrentamientos”, comenzó diciendo Cafú en diálogo con DSports.

Y agregó: “Una final entre Brasil y Argentina sería fantástica. Sería una de las mejores finales del mundo. Pero tiene que ganar Brasil. Para nuestro continente sudamericano, para los que amamos el fútbol, sería algo inédito y algo histórico”.

Los 12 grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4

Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1 Grupo C: Brasil , Marruecos, Escocia y Haití

Estados Unidos, Australia, y Europa 3 Grupo E: Alemania, Ecuador , Costa de Marfil, Curazao

Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2 Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

España, , Arabia Saudita y Cabo Verde Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2

, Austria, Argelia y Jordania Grupo K: Portugal, Colombia , Uzbekistán y Repechaje 1

