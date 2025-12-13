Augusto Batalla: “La mejor sensación que sentí en mi vida es entrar al predio de la AFA”

Augusto Batalla (29 años) fue el protagonista de un mano a mano con Bolavip en Madrid, donde se destaca en el arco de Rayo Vallecano. Tras atajar en Granada durante el primer semestre de 2024, está completando su segundo año en España, donde ya es reconocido como uno de los arqueros más destacados de LaLiga.

Como juvenil, Batalla fue un nombre repetido en la Selección Argentina y fue campeón Sudamericano Sub 17 (2013) y Sub 20 (2015). La Mayor todavía es una cuenta pendiente y, con el Mundial 2026 cada vez más cerca, tiene motivos para ilusionarse.

Un festejo en el Sudamericano Sub 20 que ganó con la Selección en el 2015. (Foto: Prensa AFA)

-¿Sentís que estás en el mejor momento de tu carrera?

-Por madurez, por experiencia, sí. Obviamente han pasado los años y uno va jugando muchos más partidos. No tengo una cifra exacta, pero debo estar cerca de los 300 y no es nada fácil para un arquero con 29 años tener esta cantidad porque generalmente se debuta más tarde. A mí me tocó debutar muy joven. Puede ser que sea mi mejor momento, pero trato de no ponerme ninguna limitación porque creo que decir hoy estoy en mejor momento sería ponerme una limitación. Por ahí no, por ahí el año que viene será mi mejor momento. O por ahí no y cuando termine mi carrera diga ‘no, aquél sí fue mi mejor momento’.

-Y a consecuencia de este momento, ¿te ilusionás con tener una chance en la Selección? Hace poco Scaloni convocó a Cambeses que sólo tuvo unos pocos partidos buenos y lo citó.

-La ilusión siempre está porque representar a tu país es la gloria máxima. Y ni hablar que se acerca a un Mundial. Pero Facu también lo hizo muy bien en Racing, es un arquero joven que venía de procesos de selecciones. Las decisiones que tome el cuerpo técnico obviamente son las que creen correctas. En lo personal, lo único que hago es trabajar y tratar de hacer lo mejor para mi equipo. Si en algún momento llega, seré el hombre más feliz del mundo. Porque también creo que sería un gran ejemplo, como fue el caso del Dibu, de nunca rendirse: nos tocó salir a préstamo, nos costó mucho conseguir continuidad, llegar a tener un buen momento… Creo que sería un gran ejemplo porque yo he fracasado futbolísticamente en mi etapa en River, me tuve que ir a Chile, reconvertirme, después ir a San Lorenzo, trabajar muchísimo, venir para acá, demostrar que estaba capacitado. No fue nada fácil. Y, bueno, creo que una posible citación en la Selección sería la gloria máxima.

-Además para vos debe ser una cuenta pendiente teniendo en cuenta que atajaste en todas las selecciones juveniles.

-Cuando hablo de esto, siempre digo lo mismo: la mejor sensación que he sentido en mi vida es entrar al predio de la AFA. Lo que te moviliza, lo que te genera, es algo increíble. Es un lugar magnífico, con una energía espectacular. Y, obviamente, soñar con un llamado de la Selección Mayor y encima campeona del Mundo con la cantidad de jugadores, en este caso en mi puesto, arqueros, que lo están haciendo muy bien en Europa, que tienen una trayectoria espectacular… Sé que no es nada fácil, pero la ilusión la voy a tener hasta el último día que sea tangible.

En la Selección, con otros compañeros de River: Morán Correa, Driussi y Mammana.

-Más allá de la competencia con otros arqueros, estás en una edad ideal, atajando en una de las grandes ligas, teniendo buenos rendimientos. No sería una locura si te citan.

-Para mí va a ser una locura si pasa, ja. O sea, si a mí me dicen que algún día puedo compartir un vestuario con este plantel del campeón del Mundo no va a dejar de ser una locura. Y cuando esté ahí, voy a seguir pensando que es una locura.

La entrevista completa con Augusto Batalla

