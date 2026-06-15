Chilavert apuntó contra Alfaro por la goleada de Estados Unidos a Paraguay en el Mundial 2026: “Es fácil tocar la guitarra y hablar”

La Albirroja recibió cuatro goles en su presentación y el histórico arquero responsabilizó al entrenador argentino por el resultado.

La fase de grupos del Mundial 2026 está en marcha y la Selección de Paraguay ya tuvo una decepcionante presentación. Los dirigidos por Gustavo Alfaro cayeron por un contundente 4-1 ante el local Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Mientras la Albirroja reagrupa sus piezas pensando en Australia y Turquía, sus próximos rivales en la zona, José Luis Chilavert soltó una dura crítica contra el planteo del entrenador argentino en declaraciones de este lunes en Radio Ñanduti.

“Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney. Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones”, comenzó el histórico arquero contra los jugadores.

Luego, pasó a atender al DT a quien etiquetó como ‘100% responsable’ por el resultado ante Estados Unidos. Posteriormente, pasó a criticar las formas de declarar de Alfaro en conferencia de prensa.

Alfaro en Estados Unidos vs. Paraguay. (Foto: Getty)

“Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”, soltó el ídolo de la Selección de Paraguay y de Vélez Sarsfield.

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“No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos. En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”, remató Chila, que pretende que el equipo levante su nivel en las últimas dos jornadas de esta fase.

Los próximos partidos de Paraguay en el Mundial 2026

Fecha 2 – Sábado 20 de junio – 00hs – Turquía vs. Paraguay

Fecha 3 – Jueves 25 de junio – 23hs – Paraguay vs. Australia

Así está el grupo de Paraguay

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