Tras criticar a la Selección de Paraguay, Chilavert se adjudicó la histórica clasificación

La Selección de Paraguay dio el golpe y eliminó a Alemania del Mundial 2026 en 16avos de final. Los de Gustavo Alfaro se impusieron por penales y se metieron en octavos, a la espera del vencedor del encuentro entre Francia y Suecia. Quien celebró el pase de la Albirroja fue José Luis Félix Chilavert, quien hasta hace unos días era crítico.
Chila, a través de sus redes sociales, comenzó a repostear comentarios en los que usuarios paraguayos indicaban que él presionó para que los jugadores remonten la situación. Fiel a su estilo, el ex arquero de Vélez fue polémico con su selección, pero así y todo terminó celebrando la hazaña ante Alemania.
¿Qué había dicho Chilavert?
Tras la dura caída ante Estados Unidos en el debut, Chilavert dialogó con radio Ñandutí y dijo: “La realidad nos indica que nunca tuvimos un sistema táctico definido, el técnico Alfaro es el culpable, porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien qué es lo que tiene Estados Unidos”.
Chilavert en el Mundial 2002. (Foto: Getty).
Además, agregó: “Él antes de irse de Paraguay ya debería tener definido quién era el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero. El chico Gill, él no habla, juega mudo y el fútbol es comunicación, más el arquero, es el que tiene que ordenar”.
Los retuits de Chila
Las 10 frases para el recuerdo de Gustavo Alfaro tras la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026
DATOS CLAVE
- José Luis Chilavert celebró en sus redes sociales la histórica clasificación de la Selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales.
- El exarquero de Vélez reposteó mensajes de los usuarios que afirmaban que sus duras críticas previas sirvieron como “presión” para motivar la remontada del plantel conducido por Gustavo Alfaro.
- Días atrás, tras el debut con derrota ante Estados Unidos, Chilavert había sido implacable en radio Ñandutí, donde culpó directamente al entrenador argentino por la falta de un sistema táctico definido y por no haber estudiado al rival.