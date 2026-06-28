Gustavo Alfaro le respondió a Chilavert tras sus duras críticas: “Me hubiese llamado en lugar de ser un francotirador”

En la previa del duelo ante Alemania, el entrenador rompió el silencio sobre los ataques del histórico arquero y le reprochó haber elegido los medios en lugar del diálogo.

Las últimas horas días se vieron cargados de tensión en la Selección de Paraguay como consecuencia de los duros cuestionamientos que José Luis Chilavert le propinó a Gustavo Alfaro por su metodología de juego y comparar que “con dos jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay”. Y en la antesala al histórico duelo con Alemania, por los16avos de final, el DT argentino decidió responderle al arquero emblema guaraní con un mensaje directo.

Consultado en conferencia de prensa por la situación, Alfaro evitó profundizar la polémica, pero dejó una reflexión con destinatario claro. “Reconocerse inferior, no es sentirme inferior. Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado y dicho: ‘Me gustaría hablar con usted’“, expresó el entrenador, antes de remarcar que todos los referentes e ídolos guaraníes tienen la chance de colaborar con el seleccionado nacional.

Lejos de cerrar el tema, reforzó esa idea con un ejemplo concreto. “La puerta de la selección la tiene siempre abierta. Roque Santa Cruz vino el otro día a merendar y hablar con los delanteros. Hubo muchos casos. Me gustaría que eso hubiese hecho Chilavert con Gill”, agregó, en referencia a viejos cuestionamientos en los que el ídolo de Vélez reprochó la titularidad del portero de San Lorenzo tras el debut con derrota contra Estados Unidos.

"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO PARA DECIRME 'GUSTAVO, ME GUSTARÍA HABLAR CON ORLANDO'" Alfaro y la importancia de los referentes en la Selección.



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Bajo ese contexto, sacó a la luz una vieja anécdota que mantiene con Chilavert. “Un día fui a transmitir un triunfo de Colombia contra Uruguay por Eliminatorias y me lo crucé. Tengo una relación con él. Si decide pegarme es un problema suyo, no mío. Tiró barbaridades del fútbol paraguayo y me dijo que algún día iba a agarrar el control del fútbol paraguayo e iba a traer a alguien como yo a dirigir. Hoy lo soy. Péguenme a mí“, sentenció.

Y profundizó al realizar una de sus típicas analogías. “Si queremos un Paraguay grande hay que construirlo desde la grandeza. ¿Por qué es grande Messi? No por el talento, por la humildad. Cuanto más grande, más humildad hay que tener. Esos son los grandes en serio. Me gustaría que no destruyamos esta realidad de Paraguay”, cerró al respecto.

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El origen de la furia de Chilavert

Vale recordar que la explosión pública de Chilavert tuvo origen horas más tarde del empate de Paraguay frente a Australia. Todo comenzó cuando el entrenador, al defender el rendimiento de su equipo, comparó el valor de mercado del plantel paraguayo con el de Turquía, en un intento por dimensionar las diferencias económicas entre ambos seleccionados.

Aquellas palabras desataron la furia de Chilavert, al punto de llevarlo a calificar a a Alfaro como “el DT más farsante del fútbol mundial” y cuestionar el discurso del entrenador. “Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio. Ahora son los peores del Mundial. Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores“, escribió, quien incluso fue más allá en una entrevista con el medio paraguayo Ñandutí. “Si yo estuviera en ese plantel, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos“, sentenció.

Chilavert contundente contra Gustavo Alfaro: "Lo único que sabe hacer es hablar, si estoy ahí lo agarro del cogote y le doy tres sopapos" 🗣️



📍El legendario arquero José Luis Chilavert criticó el rendimiento del DT de la Albirroja Gustavo Alfaro, tras el empate ante Australia y… pic.twitter.com/qLENztaae7 — Ñanduti (@nanduti) June 26, 2026

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Otras declaraciones de Alfaro previo a Alemania

Mientras tanto, el entrenador intentó dejar la polémica de lado y concentrarse en el desafío deportivo. Paraguay enfrentará a Alemania, el lunes desde 17.30, por un lugar en los octavos de final, un cruce que puede ser una oportunidad para seguir haciendo historia.

“Hay que prepararse para saber que tenemos un partido muy complejo por delante. No es el tiempo ideal para preparar un partido contra Alemania, pero confío mucho en las respuestas que me puedan dar los muchachos, porque este grupo siempre respondió en la adversidad”, palpitó.