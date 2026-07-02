Oscar Ruggeri saltó por Gustavo Alfaro en medio de su fuego cruzado con José Luis Chilavert

El Cabezón y Chila protagonizaron un nuevo enfrentamiento dentro de una saga que ya acumula más de 3 décadas.

Los idas y vueltas entre Gustavo Alfaro y José Luis Chilavert se mantienen vivos en medio de los preparativos de la Selección de Paraguay para su encuentro con Francia, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de eliminar del torneo a Alemania por penales.

Pero claro, el presente poco tiene que ver con lo que fue el inicio del camino en el campeonato, cuando cayó por 4 a 1 frente a Estados Unidos. Fue ahí cuando José Luis Chilavert, con su siempre lengua filosa, no perdonó al entrenador del combinado guaraní.

“Él es un personaje que no sabe nada de fútbol. Lo único que sabe hacer es hablar. Me pongo en la piel de Gustavo Gómez u Omar Alderete. Si yo estuviera ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos”, señaló el ex Arquero de Vélez sobre la característica oratoria del estratega argentino.

Chila tuvo una pronta contestación, justo en la previa del cruce con Alemania que terminó siendo histórico para Paraguay. “Si él decide pegarme es un problema de él, no mío”, expresó Alfaro, que además agregó: ”Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado y que me diga: ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando’. Como lo hizo Roque Santa Cruz el otro día con los delanteros. Si nosotros queremos un Paraguay grande, tenemos que construir a que Paraguay sea grande”.

💣🔥“Y hay alguien que se tiene que ir del país también” – Oscar Ruggeri apuntó contra Chilavert por el triunfo de Paraguay, mientras Vignolo decía que ‘Si Alfaro elimina a Francia la calle central de Asunción tiene que llamarse Gustavo Alfaro’pic.twitter.com/Ww42h9ysCr — PaseClave (@paseclave__) July 1, 2026

Pero los idas y vueltas no terminaron ahí. Al ser consultado por la radio ABC Cardinal, José Chilavert le bajó el precio a la influencia del técnico en la victoria de la Albirroja sobre los teutones: “Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo”.

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Inesperadamente, el que se metió en este lío fue un viejo -y posiblemete máximo- enemigo del arquero, Oscar Ruggeri. El Cabezón aprovechó el micrófono de ESPN para opinar y lanzarle un dardo a Chilavert. “Hay alguien que se tiene que ir del país también”, comentó el campeón del mundo en México 86 respecto a cuánto crecería el cariño por Alfaro en Paraguay si llega a eliminar a Francia del Mundial.

Incluso, Ruggeri opinó que Chila, después de lo que dijo, no puede arrimarse al plantel actual del seleccionado paraguayo: ”Gustavo lo invitó a hablar con los arqueros. ¿Ahora cómo va a ir a hablar con los arqueros?”.

Los cruces de los 8vos de Final del Mundial 2026 que ya quedaron confeccionados

Además de Paraguay vs. Francia, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya quedaron confeccionados otros cuatro cruces por los Octavos de Final: Canadá vs. Marruecos, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra y Estados Unidos frente a Bélgica.

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En síntesis