Chilavert contradijo a Coudet y le dio su bendición a Santiago Beltrán: “Argentina tiene al sustituto de Dibu Martínez”

A José Luis Félix Chilavert, uno de los mejores arqueros de la historia, le llamó la atención la respuesta que dio Eduardo Coudet al ser consultado sobre la actuación de Santiago Beltrán en la reciente victoria de River como visitante de Bragantino por Copa Sudamericana, en la que fue clave conteniendo un penal.

Chacho intentó no excederse en el elogio al juvenil, pero terminó haciendo una valoración que dejó sabor a poco en función de la influencia que tuvo su actuación en el resultado final, diciendo que “más allá del penal, no tapó ninguna jodida”.

“Lo vengo siguiendo desde que debutó en el arco de River. Vi el partido (con Bragantino) con mi hermano mayor y justamente resaltábamos la personalidad con la edad que tiene, la autoridad con que sale a buscar una pelota arriba. Y después, tapar un penal, en un campo en Brasil, no es fácil”, comenzó diciendo el paraguayo en diálogo con Radio La Red.

En referencia a las declaraciones de Coudet, agregó: “He visto las declaraciones, que no le exigió tanto. No. Sacó una pelota a la que tal vez muchos no le dan importancia. Le tiraron un centro atrás, se jugó el cuerpo y sacó una pelota terrible, cortando el centro. Después dos remates de afuera del área. Para muchos es fácil, pero hay que sacarlos”.

🗣🎙 Chilavert pasó por #Fútbol910 con @hugorbalassone y equipo, y se refirió al gran momento que está teniendo el arquero de #River, Santiago #Beltrán. pic.twitter.com/8VwuwaQI6g — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) May 2, 2026

¿El relevo de Dibu Martínez?

José Luis Chilavert, que disputó dos Mundiales con la Selección de Paraguay y fue destacado en tres años diferentes como el mejor arquero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, ve en Santiago Beltrán las condiciones y la personalidad necesaria para tener futuro de selección mayor.

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“Para mí estamos en presencia de un arquero con el que la Argentina tiene que estar tranquila, soñar que tiene al sustituto del Dibu Martínez. Sin lugar a dudas”, sentenció el arquero que también fue campeón de Copa Libertadores, Supercopa y Copa Internacional con Vélez.

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