Chiqui Tapia afirmó que inició gestiones con FIFA para que entren más argentinos vs. Cabo Verde: “50.000 sin entradas”

El presidente de la AFA reveló que está en trámites para que el Hard Rock Stadium esté plagado de fanáticos albicelestes el próximo viernes.

El próximo viernes, la Selección Argentina se enfrenta contra Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo fundamental por un lugar en la siguiente ronda. Con vistas al encuentro estelar, Claudio Tapia rompió el silencio y se refirió a las gestiones oficiales para que más hinchas puedan ir al partido y el objetivo del plantel que va por la cuarta estrella.

El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Tal como se puede imaginar, la demanda de entradas es altísima. No solamente por tratarse de un duelo de eliminación directa, sino que al jugarse en La Capital del Sol se espera una inmensa cantidad de simpatizantes para alentar al equipo.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con No Se Pudo de la señal Vorterix, el Chiqui fue contundente. “Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible“, reconoció el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Inmediatamente después, agregó: “Es un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber“.

Pocos segundos más tarde, el máximo mandatario continuó su relato. “Estamos solicitando para ver qué remanente hay, para que la gente pueda comprar y acceder“, manifestó en primera instancia la principal autoridad directiva del país. En ese sentido, también sentenció: “Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente van a ir a la venta“.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Que 50.000 personas viajen sin entradas, lo entendemos… Es lo que genera la Selección“, aseguró Tapia sin titubear al decirlo. “Hay que tratar de ayudar para que la mayor cantidad posible asista al partido y que entren todos“, añadió el ex dirigente de Barracas Central.

Por otro lado, reveló el anhelo del plantel albiceleste. “Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso sabiendo que es un Mundial muy difícil y distinto“, expresó el Chiqui ante el micrófono y la cámara. Por último, el presidente de la AFA culminó: “Estamos con mucha confianza, pero hay que ir partido a partido“.

💣 CHIQUI TAPIA en No Se Pudo.



"HABLAMOS CON FIFA, VAMOS A METER LA MAYOR CANTIDAD DE GENTE POSIBLE" 🇦🇷 pic.twitter.com/3ORojBpVGj — No se pudo (@nosepudovtx) June 30, 2026