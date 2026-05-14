Científicos señalan que la Selección Argentina estará en el foco de máxima alerta climática en el Mundial: “Peligro para los jugadores”

El Mundial 2026 será el primero de la historia que tendrá tres naciones como anfitrionas a la vez, ya que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en simultáneo. La innovación viene de la mano de un nuevo formato, con 48 selecciones participando en lugar de las clásicas 32 vigentes desde 1998.
A exactamente cuatro semanas del inicio de la contienda, la sede se ve afectada por un reclamo que un grupo de científicos y climatólogos elevaron a la FIFA. La World Weather Attribution (WWA) y más de una decena de especialistas anunciaron que la Copa del Mundo estará expuesta a temperaturas más elevadas de lo recomendado para hacer deporte, lo que puede suponer un problema en plena competencia.
Según WWA, una cuarta parte de los partidos de este Mundial podrían disputarse en condiciones de calor muy difíciles de soportar. Este situación, basada en la investigación realizada por los científicos citados, es considerablemente más compleja que en el último Mundial que se disputó en Norteamérica, el de EEUU 1994.
Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de WWA, destalló recientemente: “Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte”.
En sus informes se señala que las sedes de riesgo serían ciudades como Kansas City, Filadelfia, Miami Nueva York y Nueva Jersey, donde se jugará la final del torneo. Justamente en Kansas es donde la Selección Argentina hará su debut en este Mundial, el próximo 16 de junio ante Argelia, por lo que estará en el foco de la observación.
El estudio calculó que existe una chance real de que la final se dispute bajo temperaturas consideradas peligrosas, tal como sucedió en la final del Mundial de Clubes del año pasado. “Esta situación pondrá en peligro a los jugadores y a los aficionados“, expresa el responsable de la ONU para el Clima, Simon Stiell.
En este contexto, la agencia de noticias AFP consultó ante FIFA esta cuestión y rescató un comentario contundente: “La FIFA seguirá supervisando las condiciones en tiempo real, integrando la temperatura del termómetro de globo húmedo y el índice de calor, y está preparada para aplicar los protocolos de contingencia establecidos si llegaran a producirse episodios de meteorología extrema”.
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“Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte”, subrayó Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de WWA.
El grupo de científicos analizó las sedes y horarios de los 104 partidos del Mundial y extrajo todavía más conclusiones. Los investigadores utilizaron el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), que une temperatura, humedad, radiación solar y nubosidad.
Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de WWA. Foto: David Fisher.
En base a este índice, una temperatura templada se volverá peligrosa con alta humedad. Es por eso que se llegó a evaluar que un cuarto de los partidos del Mundial se jugarían en niveles complejos, lo que podría requerir medidas adicionales de refrigeración, según sindicatos de jugadores (FIFPro).
Friederike Otto, la mencionada científica de la WWA, destacó la incorporación de la pausa de rehidratación que incorporó la FIFA para este Mundial, pero señaló que deberían ser más extensas para evitar problemas físicos. “Está claro que las pausas de tres minutos son demasiado cortas para tener un efecto significativo en la rehidratación y en la refrigeración del cuerpo. Deberían durar al menos seis minutos”, cerró.
El calor de junio en EEUU se sufrió en el Mundial de Clubes 2025 (Getty)
Argentina en el Mundial: Grupo J y fixture completo
La Selección argentina, campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Todos sus partidos de fase de grupos se disputarán en suelo estadounidense.
Fixture de Argentina en la fase de grupos:
- Martes 16 de junio — 22:00 hs (Arg): Argentina vs. Argelia · Arrowhead Stadium, Kansas City.
- Lunes 22 de junio — 14:00 hs (Arg): Argentina vs. Austria · AT&T Stadium, Dallas.
- Sábado 27 de junio — 23:00 hs (Arg): Argentina vs. Jordania · AT&T Stadium, Dallas.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia