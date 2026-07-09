Cómo cayó en la Selección Argentina que FIFA asigne un árbitro portugués para el partido contra Suiza por los 4tos de final del Mundial

En la previa del partido de la Selección Argentina ante la Selección de Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA designó como árbitro encargado de impartir justicia al portugués Joao Pinheiro, quien ya dirigió a los helvéticos en este certamen.

Esta decisión del ente regulador del fútbol internacional generó polémica debido a que el colegiado proviene de UEFA, misma confederación en la que compite el seleccionado europeo. Además, cuenta con el antecedente de que ya estuvo en la victoria suiza ante Bosnia por la fase de grupos.

Referido a esta situación, Bolavip pudo conocer la opinión puertas adentro que tiene tanto la Asociación del Fútbol Argentino como el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, teniendo en cuenta también que en octavos de final el árbitro principal fue proveniente de Francia.

“Tenemos que confiar y estar tranquilos”, fue lo que dijeron desde la Selección Argentina para llevar tranquilidad respecto a esta decisión de FIFA. El equipo arbitral completo, tendrá jueces de línea también portugueses, mientras que el cuarto y quinto árbitro serán canadienses.

El equipo arbitral para Argentina vs. Suiza

Árbitro : Joao Pinheiro (Portugal)

: Joao Pinheiro (Portugal) Asistente 1: Bruno Jesús (Portugal)

Bruno Jesús (Portugal) Asistente 2 : Luciano Maia (Portugal)

: Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro : Drew Fischer (Canadá)

: Drew Fischer (Canadá) Quinto árbitro : Micheal Barwegen (Canadá)

: Micheal Barwegen (Canadá) VAR : a confirmar

: a confirmar AVAR: a confirmar

¿Cuándo y en dónde juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, luego de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, se enfrentará a Suiza (que eliminó a Argelia y Colombia) por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).

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