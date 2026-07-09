Con minutos y resultados exactos: la predicción para los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

La IA de Gemini dio su análisis respecto a los cuatro cruces de esta instancia de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 entra en etapa de definición. Con el partido entre Francia y Marruecos comienzan los cuartos de final, en donde los ocho mejores equipos del certamen se enfrentarán en búsqueda de levantar la copa el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

En este sentido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó una predicción respecto a cómo terminarán los cuartos de final, instancia en la que además del Francia vs. Marruecos se enfrentarán Bélgica vs. España, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

Dentro de su predicción, la IA determinó que los finalistas serán Francia, Bélgica, Noruega y Argentina. Además, en su respectivo análisis dio los distintos fundamentos por los que eligió a estos cuatro países como los candidatos a clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo.

La predicción de la IA de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia 2 – 1 Marruecos

Goles: Kylian Mbappé (34′), Ousmane Dembelé (72′) | Youssef En-Nesyri (58′)

Por qué: Marruecos va a plantear un partido muy serio y cerrado, fiel a su estilo, y probablemente logre marcar en alguna contra. Sin embargo, el poderío ofensivo de los galos terminará rompiendo la resistencia africana en los 90 minutos.

España 1 – 2 Bélgica

Goles: Dani Olmo (65′) | Romelu Lukaku (14′), Kevin De Bruyne (82′)

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España dominará la posesión del balón, pero la velocidad y contundencia que viene mostrando Bélgica va a ser letal. Un gol tempranero de los belgas obligará a España a adelantarse, dejando los espacios perfectos para el definitivo 2-1 de contragolpe.

Noruega 2 – 1 Inglaterra

Goles: Erling Haaland (23′, 78′) | Harry Kane (45+1′)

Un partido de dientes apretados. Inglaterra arrastra un desgaste físico tremendo y tiene grietas atrás. Erling Haaland no perdona y, aunque los ingleses pelearán hasta el final, la frescura y el olfato goleador noruego marcarán la diferencia.

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Argentina 2 – 0 Suiza

Goles: Lionel Messi (55′), Lautaro Martínez (88′)

Tras el tremendo susto y la posterior euforia ante Egipto, Argentina saldrá mucho más concentrada y con el control del juego. Suiza se defenderá con todo, pero una genialidad individual abrirá el marcador y el segundo llegará al final, cuando los suizos tengan que salir a buscar el empate.

Datos claves

La final del Mundial se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium. La IA de Gemini predijo los resultados de los cuartos de final del torneo.

predijo los resultados de los cuartos de final del torneo. Argentina, Francia, Bélgica y Noruega son los semifinalistas elegidos por la IA de Gemini.