Cómo clasificó la Selección de Haití al Mundial 2026

Para volver a disputar una Copa del Mundo después de 52 años, el seleccionado haitiano se impuso en un grupo en el que no partía como favorito en las Eliminatorias de Concacaf.

La Selección de Haití tuvo que esperar 52 años para volver a participar de un Mundial, tras su estreno absoluto en Alemania 1974. El pasado 13 de junio, esa espera se terminó con el equipo que conduce Sébastien Migné salto al terreno de juego del Gillette Stadium de Boston para hacer frente a Escocia, que terminó imponiéndose por 1-0.

Este viernes, el seleccionado haitiano tendrá la posibilidad de medir fuerzas nada menos que ante Brasil y a la hora de salir a la cancha en el Lincoln Field de Philadelphia buscarán hacer valer todo el trabajo que los condujo a la segunda Copa del Mundo de su historia.

El camino de Haití comenzó en las Eliminatorias de Concacaf. En la primera fase, terminó en la segunda posición del Grupo C, por detrás de Curazao, y logró avanzar a la siguiente instancia. En esa instancia, compartió el Grupo Ccon Honduras, Costa Rica y Nicaragua, por lo que no partía como favorita.

Sin embargo, terminó como líder gracias a tres victorias, dos empates y una única derrota, lo que le permitió sellar boleto directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A lo largo de toda la Eliminatoria, Haití disputó 10 partidos, de los que ganó 6, empató 2 y perdió 2, registrando un total de 20 goles a favor y 13 en contra.

Haití esperó 52 años para volver a jugar un Mundial.

¿A qué hora juegan Haití vs. Brasil?

El duelo entre las selecciones de Haití y Brasil está programado para este viernes 19 de junio a las 21.30 (hora de Argentina). Tendrá lugar en el Lincoln Field de Philadelphia, Estados Unidos.

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Los 26 convocados de la Selección de Haití

ARQUEROS : Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz).

: Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz). DEFENSORES : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys).

: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys). VOLANTES : Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov).

: Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov). DELANTEROS : Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros).

: Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros). DT: Sébastien Migné.

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