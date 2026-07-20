Finalmente el plantel no celebrará con su gente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de que esto estaba planificado.

Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, en el que consiguió el subcampeonato luego de perder 1 a 0 en la final frente a España, la Selección Argentina emprendió vuelo rumbo al país, con la particularidad de que no todo el plantel se subió al avión, ya que algunos se quedaron en Estados Unidos y otros se marcharon a Europa.

En este sentido, con Lionel Scaloni y su cuerpo técnico a la cabeza, parte del plantel de la Albiceleste llegará al país en horas de la tarde para arribar en el Aeropuerto de Ezeiza, y si bien se esperaba que se realice un festejo con la gente, finalmente esta idea no prosperó.

Según lo informado en Radio La Red, se tomó la determinación de que no haya festejos del plantel junto al público por el subcampeonato del mundo, a pesar de que el presidente Javier Milei afirmó que iba a decretar un feriado nacional para que esto se llevara a cabo.

Esta decisión se tomó luego de una reunión entre el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes de la AFA, ya que el plantel no estará completo en su llegada al país, porque otros se irán de vacaciones debido a que en los próximos días tendrán que reincorporarse a sus respectivos clubes.

Así las cosas, una vez que lleguen al país, los distintos futbolistas de la Selección Argentina se marcharán rumbo a sus destinos y quedarán liberados con el correr de las horas. Messi, por su parte, se quedó en Miami y en la jornada del martes viajará al país para pasar unos días de vacaciones en Rosario.

Los 16 jugadores que sí viajaron a Argentina

Dibu Martínez, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y José Manuel López son los futbolistas que acompañan al cuerpo técnico y que llegarán al país en la tarde de este lunes.

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El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

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Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

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