Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Haití, rival de Brasil en el Mundial

El fútbol francés es el que más jugadores aportó al seleccionado haitiano, que solo tiene a un futbolista en la liga de su país.

Aunque el andar de la Selección de Haití en el Mundial 2026 inició con derrota 1-0 ante Escocia, dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico e incluso llegó a ser dominadora del equipo europeo, pudiendo haber contado con un penal para igualar las acciones que, insólitamente, no fue sancionado ni por el árbitro ni por el VAR.

Por esa razón, aunque se trata de uno de los seleccionados que a priori figura entre los más débiles del certamen FIFA, hay ilusión por poder hacer un buen partido este viernes ante Brasil, que está obligado a ganar tras su empate en el estreno ante Marruecos.

Claro que la valoración del seleccionado que actualmente ocupa el puesto 85 del Ranking FIFA es considerablemente inferior a la de los pentacampeones del mundo, incluso cuando estos últimos están lejos de atravesar el mejor momento de su historia.

Con una plantilla que cotiza en 56 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, 19 de sus 26 futbolistas militan en Europa, aunque muchos de ellos en ligas menores o en categorías de ascenso. Como contrapunto, solo uno milita en la liga local: Woodensky Pierre, del Violette AC.

Wilson Isidor, del Sunderland, es el jugador mejor cotizado de Haití: 18 millones de euros.

En Francia juegan los arqueros Johny Placide (Bastia) y Alexandre Pierre (Sochaux), los defensores Carlens Arcus (Angers) y Martin Expérience (Nancy), y el delantero Josué Casimir (Auxerre). Fuera de Europa, el fútbol estadounidense es el que más jugadores aporta al seleccionado haitiano, con un total de cuatro: Duke Lacroix (Colorado Springs), Carl Sainté (El Paso Locomotive), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) y Louicius Don Deedson (FC Dallas).

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El plantel se completa con dos jugadores en Suiza, dos en Bélgica, dos en Inglaterra y dos en Portugal; además de uno en Alemania, uno en Ecuador, uno en Eslovaquia, uno en Canadá, uno en Irán, uno en Países Bajos, uno en Hungría y uno en Turquía.

Los 26 futbolistas de Haití en el Mundial 2026