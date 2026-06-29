El histórico arquero cerró definitivamente su etapa con la Die Mannschaft, poniendo fin a un ciclo de 128 partidos, cinco Mundiales y el título de Brasil 2014.

El Mundial 2026 marcó el punto final de una de las carreras más emblemáticas de la historia del fútbol alemán. Luego de la inesperada eliminación de Alemania frente a Paraguay, Manuel Neuer disputó su último partido con la camiseta de la Die Mannschaft, cerrando un ciclo que lo convirtió en una leyenda bajo los tres palos.

Aunque el arquero había anunciado su retiro internacional en agosto de 2024, después de la eliminación en la último Eurocopa, terminó dando marcha atrás luego de que el entrenador Julian Nagelsmann lo convenciera de regresar para disputar un último y quinto Mundial. Ahora, consumada la eliminación del seleccionado germano, el histórico guardameta le puso un nuevo cierre -y definitivo- a su etapa internacional.

Pese a que la decisión tuvo efecto este lunes en Boston, Neuer ya había dejado en claro que tenía en claro su futuro desde antes del inicio de la Copa del Mundo, “Para mí está claro que este es mi último torneo. No tengo intención de estar allí dentro de dos años para la próxima Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de que estos son los últimos partidos con Alemania“, había asegurado días atrás.

Tal vez consciente de que podía estar disputando su último partido con la selección alemana, Neuer fue uno de los pocos que logró salvarse del papelón de su equipo. Y es que luego de ser espectador durante 120 minutos ante Paraguay, contuvo el penal que empató la serie y le devolvió la ilusión a Alemania, que supo estar dos disparos abajo. Sin embargo, la tarde no le tenía preparado calzarse el traje de héroe.

Neuer se retiró de la Selección alemana (Getty Images).

Así, con 128 presencias y el dolor de una eliminación inesperada, Neuer cerró su historia con su país dejando una huella imborrable: cinco Mundiales disputados, el título conquistado en Brasil 2014 y un legado que redefinió el puesto de arquero a nivel mundial. La Die Mannschaft cierra una era dorada bajo los tres palos y comienza oficialmente la búsqueda de su sucesor.

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El inesperado récord negativo con el que se retiró Neuer

A lo largo de su carrera, Neuer rompió infinidad de marcas. De hecho, durante este Mundial se transformó en el arquero con más partidos disputados en la historia del certamen, al superar la barrera de los 21 encuentros.

No obstante, su despedida también dejó un registro poco habitual para su trayectoria. Con el cabezazo de Julio Enciso que abrió el marcador para Paraguay Neuer alcanzó los 10 partidos consecutivos recibiendo al menos un gol en Mundiales, una racha que únicamente había registrado anteriormente el mexicano Antonio Carbajal entre Brasil 1950 y Chile 1962.

La mala racha comenzó en Rusia 2018, donde recibió goles frente a México, Suecia y Corea del Sur. Continuó en Qatar 2022, con tantos encajados ante Japón, España y Costa Rica, y se extendió en el Mundial 2026 frente a Curazao, Costa de Marfil, Ecuador y, finalmente, Paraguay.

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