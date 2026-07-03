Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este viernes 3 de julio, la Selección Argentina y Cabo Verde se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define la clasificación a los octavos de final y un equipo queda eliminado inmediatamente.

Los vigentes campeones comenzaron con el pie derecho y demostraron su jerarquía: vencieron 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi marcó 6 de los 8 tantos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con esos resultados sobre la mesa, ahora van por un lugar en los octavos de final.

Lionel Messi, capitán de Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, el minúsculo país ubicado geográficamente al oeste de África continental, es uno de los pocos países invictos, aunque todavía no ganó. Durante la fase de grupos, acumularon 3 empates consecutivos que le permitieron avanzar de ronda. Primero igualaron 0-0 ante España, 2-2 contra Uruguay y 0-0 frente a Arabia Saudita.

Qué canal pasa Argentina vs. Cabo Verde

El compromiso entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN, TyC Sports, TyC Sports Play, TV Pública y Disney+.

A qué hora se juega Argentina vs. Cabo Verde

Los combinados nacionales de Argentina y Cabo Verde se encuentran frente a frente en el segundo turno de la jornada, es decir este viernes a las 19 horas de la República Argentina, en el Hard Rock Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Miami, Estado de Florida, Estados Unidos.

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El cuadro final del Mundial 2026