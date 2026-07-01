Cómo ver en vivo y online Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Belgas y senegaleses ponen en juego un boleto a los octavos de final del certamen FIFA en Seattle.

Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles primero de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Lumen Field Stadium de Seattle y será dirigido por el hondureño Saíd Martínez como árbitro principal.

Ambos equipos acumulan una única victoria en los tres partidos que llevan disputados. A Bélgica le bastó con la goleada 5-1 que le propinó en la última jornada a Nueva Zelanda para ser primera del Grupo G; mientras que Senegal se recuperó de las derrotas ante Francia y Noruega con goleada 5-0 ante Irak que le permitió avanzar como una de las mejores terceras.

El equipo que salga victorioso de Seattle se cruzará en octavos de final con el ganador del encuentro que disputarán en el último turno las selecciones de Estados Unidos y Bosnia Herzegovina en Santa Clara, California, programado para las 21.00 de Argentina.

El Lumen Field está listo para recibir a Bélgica y Senegal.

¿A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal?

El partido de dieciseisavos de final que las selecciones de Bélgica y Senegal disputan este miércoles en el Lumen Field Stadium de Seattle tiene horario de inicio programado para las 17.00 de Argentina.

¿Qué canal pasa Bélgica vs. Senegal?

En Argentina, el partido entre Bélgica y Senegal podrá verse en vivo y en directo por televisión en DSports y TyC Sports. De manera online, también podrá seguirse a través de las plataformas de streaming de DGO, Flow y Paramount+.

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