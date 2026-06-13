Cómo ver en vivo y online Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este sábado 13 de junio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Brasil y Marruecos se encuentran frente a frente en el marco de la primera fecha de la fase de grupos Mundial 2026 que se desarrolla, en conjunto, entre Estados Unidos, Canadá y México. Un compromiso muy importante para las aspiraciones de ambos de acercarse a los 16avos de final.

Seguí la Copa del Mundo a través de la pantalla de Disney+

Por un lado, el seleccionado sudamericano llega a este partido como cabeza de serie del Grupo C y acumulando tres victorias en serie en los últimos amistosos: 2-1 sobre Egipto, 6-2 ante Panamá y 3-1 contra Croacia. La última derrota del conjunto de Carlo Ancelotti fue el pasado 26 de marzo, cuando cayó 2-1 ante Francia.

Paralelamente, Marruecos arriba con la misión de dar el gran golpe sobre la mesa después de lo que fue su gran performance en Qatar 2022. Los africanos llevan nada más ni nada menos que 29 partidos sin conocer la derrota, puesto que la última caída se produjo el 10 de agosto de 2025, cuando perdió 1-0 como visitante de Kenia.

Qué canal pasa Brasil vs. Marruecos

El partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— Disney+ y Telefé.

A qué hora se juega Brasil vs. Marruecos

Los seleccionados de Brasil y Marruecos se encontrarán frente a frente este sábado 13 de junio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los árbitros de Brasil vs. Marruecos

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Slavko Vincic (Eslovenia) Asistente 1: Tomaz Klancnik (Esloveno)

Tomaz Klancnik (Esloveno) Asistente 2: Andraz Kovacic (Esloveno)

Andraz Kovacic (Esloveno) 4to: Sandro Schaerer (Suiza)

Sandro Schaerer (Suiza) 5to: Stephane De Almeida (Suiza)

Stephane De Almeida (Suiza) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Ivan Bebek (Croacia)

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El fixture del Mundial