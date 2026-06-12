Sin Mundial con Estados Unidos luego de rechazar a la Selección Argentina: qué es de la vida de Benjamín Cremaschi, ausente en la lista de Mauricio Pochettino

El mediocampista nacido en Miami tuvo que marcharse de las Garzas por una pelea con Mascherano y así se alejó por completo del Mundial.

Estados Unidos, en la segunda Copa del Mundo donde oficia de anfitrión, quiere hacer historia de la mano de Mauricio Pochettino, el DT que dirigió a Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi en Paris Saint-Germain. La vez que más lejos llegó fue en la primera edición, en Uruguay 1930, donde alcanzó el tercer puesto.

Para esta edición, que será la decimosegunda participación, el entrenador de los norteamericanos dejó afuera de la convocatoria a Benjamín Cremaschi, el volante nacido en Miami y que posee familia argentina, por lo que pudo elegir jugar al lado de los campeones del mundo en Qatar. Sin embargo, se inclinó por The Stars and Stripes.

La decisión de Pochettino tuvo una clara explicación, y no fue por la discusción que tuvo con Javier Mascherano cuando el ex mediocampista de la Selección Argentina era el entrenador de Inter Miami. Y es que durante su estadía en Parma, donde se encuentra a préstamo hasta el 30 de junio, sufrió una lesión en el menisco lateral externo. Así, quedó afuera de la convocatoria.

“Desafortunadamente sufrí una lesión en el menisco lateral externo que me dejará fuera por el resto de la temporada. En los próximos días me operaré y empezaré el proceso de rehabilitación. Gracias a la gente de Parma, a mi familia y a todos los que me están apoyando en este momento. Pronto estaré de vuelta”, fue el posteo de Cremaschi para anunciar su lesión, en marzo pasado.

La recuperación demanda entre tres y cinco meses, por lo que fue totalmente excluido y deberá comenzar a prepararse para lo que serán los próximos torneos de Estados Unidos. Pero la parte final de su puesta a punto desde el lado físico se dará en Fort Lauderdale, ya que se marchará de Italia para regresar al ahora elenco liderado por Guillermo Hoyos, que ocupa el lugar vacante que dejó el Jefecito.

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El breve paso de Cremaschi en Argentina

Más allá de su actualidad, su historia está atravesada por la doble pertenencia. Nacido en Miami en 2005, hijo de argentinos, creció entre la cultura estadounidense y la pasión futbolera albiceleste. Su padre, Pablo, fue jugador de rugby de Los Pumas, y su madre, Jimena Lara, también tiene raíces bien marcadas. Ese cruce cultural lo convirtió en un jugador con una identidad dividida, que finalmente terminó eligiendo a EE.UU.

No obstante, Cremaschi también tuvo un breve paso por la Sub 20 argentina. Paradójicamente, fue convocado por Javier Mascherano en 2022 para que integre la pre-lista para jugar el Sudamericano. Finalmente, no ingresó en la nómina definitiva y, desde aquella decisión, su rodaje en la Albiceleste decreció notoriamente. Un factor que terminó siendo decisivo para que su corazón se decante por la nación norteamericana.

Benjamín Cremaschi, actual mediocampista de Parma.

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“Hablé con Masche. Él la verdad, fue muy honesto conmigo. Todo lo que él me dijo fue para el bien mío. No fue una conversación egoísta y la verdad que se lo agradezco mucho. Yo lo entendí perfectamente y me incliné por Estados Unidos“, sentenció en diálogo con Urbana Play. Desde aquel entonces, ya debutó en la selección mayor en 2023 y participó de los Juegos Olímpicos de París 2024. Estando en Parma, fue una de las grandes figuras del Mundial Sub-20.

La discusión de Benjamín Cremaschi con Javier Mascherano que lo sacó de Inter Miami

Debido al poco rodaje que tuvo Benjamín Cremaschi desde la llegada de Javier Mascherano a Inter Miami, mostró su malestar: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, exclamó.

“En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”, lanzó sin pelos en la lengua con una clara crítica hacia el entrenador. Y al poco tiempo, recibió la respuesta.

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Tras escuchar las frases del nacido en Miami, en conferencia de prensa, el Jefecito quiso bajarle el tono. Pero luego de lo ocurrido, Cremaschi se marchó hacia el fútbol italiano: “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”, indicó.