El astro brasileño no forma parte de la alineación titular con la que el Scratch debuta contra Marruecos, pero tampoco está entre los suplentes.

Brasil tiene su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se mide ante Marruecos por la fecha 1 del Grupo C en el MetLife Stadium de New York, con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

Para la primera presentación del pentacampeón del mundo, Carlo Ancelotti no cuenta con la presencia de Neymar, una de sus máximas figuras. Sin duda alguna, la ausencia del capitán de Santos es una baja más que sensible para un equipo que deposita sus esperanzas en el nacido en Mogi das Cruzes.

Neymar no juega en el debut de Brasil ante Marruecos. (Alex Grimm/Getty Images)

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

La ausencia de Neymar se debe a un desgarro grado II en el gemelo derecho, el cual lo padeció el pasado domingo 17 de mayo, cuando Santos fue goleado por 3-0 a manos de Coritiba.

Según el reporte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el delantero de 34 años “seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica”. Y ahora, apuntará a recuperarse de lleno para la segunda fecha, cuando enfrenten a Haití el viernes 19 de junio, a las 21:30, en Lincoln Financial Field.

Neymar, figura clave de Brasil.

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El fixture de Brasil en la fase de grupos

Brasil vs. Marruecos — sábado 13 de junio, 19:00, en el MetLife Stadium de New York/New Jersey.

— sábado 13 de junio, 19:00, en el MetLife Stadium de New York/New Jersey. Brasil vs. Haití — viernes 19 de junio, 21:30, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

— viernes 19 de junio, 21:30, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Escocia vs. Brasil — miércoles 24 de junio, 19:00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026

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