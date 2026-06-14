Scaloni define al reemplazante de Tagliafico para el debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026

Ante la lesión del jugador de Lyon, el DT de la Albiceleste mantiene la duda en el lateral izquierdo.

A tan solo dos días para el debut frente a la Selección de Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aún permanece con una duda en el armado del equipo titular.

La misma está relacionada con el reemplazante de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió una molestia física días atrás y es por eso que será resguardado, con el objetivo de que pueda estar presente en el compromiso ante Austria, el próximo lunes 22 en Dallas.

En este sentido, Scaloni tiene dos nombres en mente, aunque uno le saca una pequeña diferencia al otro. Quien cuenta con mayores probabilidades de jugar desde la partida es Facundo Medina, que ya jugó en esta posición en el amistoso frente a Islandia, que terminó en victoria 3 a 0.

Como segunda opción aparece Lisandro Martínez. El central de Manchester United no irá desde la partida como zaguero, por lo que cuenta con chances de ser lateral. En la consideración de Scaloni corre de atrás en este puesto debido a que Medina lo conoce mejor a lo largo de su carrera.

Por último, y como una variante lejana, aparece Valentín Barco. El ‘Colo’ debutó en Boca y se asentó como lateral por la banda izquierda, pero en los últimos años modificó su juego para convertirse en mediocampista. Es por eso que es la tercera opción para reemplazar a Tagliafico.

Así las cosas, Scaloni tiene dos días para determinar quién será el lateral izquierdo para el debut mundialista. Por el momento, es el ex River el que tiene mayores chances, pero las últimas dos prácticas serán determinadas para que el DT pueda terminar de tomar esta decisión.

Publicidad

El posible equipo de Argentina para enfrentar a Argelia

Así las cosas, la Albiceleste saldría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Datos claves