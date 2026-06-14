Boca hoy: los extranjeros que pueden irse, el posible club de Ander Herrera y más

A la espera de la vuelta del plantel a los entrenamientos para iniciar la pretemporada con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza, la dirigencia de Boca ya trabaja en el mercado de pases en búsqueda de una renovación del plantel para la segunda parte del año. Además, Ander Herrera tiene un pretendiente en España.

Los 3 jugadores que podrían irse de Boca

Mientras el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena aguarda únicamente por la firma oficial del contrato, Boca ya comenzó a mover fichas en el mercado de pases. Y hay una tendencia que empieza a quedar clara: el componente internacional promete tener un papel importante. No solo por los futbolistas que podrían llegar, sino también por aquellos que podrían marcharse.

Justamente, hasta el momento, los principales movimientos del Xeneize involucran jugadores extranjeros: la partida de Ander Herrera liberó un cupo, Adam Bareiro obtuvo la ciudadanía argentina y los dos nombres por los que la dirigencia avanzó son colombianos: Sebastián Villa y Jhohan Romaña. Sin embargo, en Brandsen 805 no pasan por alto que seguir teniendo cupos internacionales puede resultar clave para no estar codicionado ante futuras oportunidades de mercado.

Zaragoza de España le abrió las puertas a Ander Herrera

A través de un video en las redes sociales del club, Ander Herrera informó que rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca a pesar de tener seis meses más de vínculo, por lo que de esta manera quedó en libertad de acción y puede negociar con cualquier equipo en el próximo mercado de pases.

Debido a esta situación, un club histórico del fútbol español como lo es Real Zaragoza, ya le abrió las puertas a Herrera para que se sume como refuerzo, ya que el ex Athletic Bilbao hizo sus primeros pasos como profesional en el club que actualmente milita en la Tercera División.

La estrategia de Boca para convencer a San Lorenzo por Romaña

Apenas llegó a Buenos Aires para quedar a disposición de dar inicio a su segundo ciclo como entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena hizo hincapié en la necesidad de hacer incorporaciones para seguir jerarquizando el plantel. Ese diagnóstico coincide con el de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, que ya trabaja en la incorporación de Jhohan Romaña para reforzar la defensa.

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El contacto con el futbolista colombiano ya se concretó, pero a diferencia de los rumores que circularon no hubo ninguna oferta formal que llegara a San Lorenzo. Por el contrario, todas las gestiones se están haciendo con el representante de por medio, por lo que no parecen dadas todavía las condiciones para una rápida resolución.